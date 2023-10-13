В Челябинске спрос на машины вырастет на 15%

Авторынку предсказали оживление Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске спрос на автомобили в 2024 году вырастет на 15%. Как участники рынка рассказали URA.RU, планируемые правительством РФ меры поддержки отечественного автопрома подогреют интерес к покупкам авто.

«В 2024 году правительство РФ запланировал выделить на субсидирования льготного автокредитования 12,3 млрд рублей. Если это произойдет, то можно спрогнозировать рост спроса на покупку автомобилей в размере 12 — 15%», — заявил URA.RU представитель компании «Сильвер-авто» в Челябинске Николай Войтин.

Участник рынка при этом назвал угнетающие интерес факторы. Среди них трудности с дистрибуцией машин и рост цены на них. Среди других причин на величине инфляции сказалось увеличение утильсбора в августе 2023 года. При этом Войтин сказал, что в сравнении с откатом спроса в 2022 году интерес к покупкам машин в 2023 году увеличился среди челябинцев на 20 — 25%.

Президент Ассоциации автодилеров Челябинской области Александр Рулевский проявил осторожность в оценках. Он обратил внимание URA.RU на сложности прогнозирования валютного курса. Его динамика обеспечила успешные продажи летом и несколько снизила их осенью. Рейтинги продаж возглавили китайские и российские автомарки.

Эксперты указали также на планы кабинета министров стимулировать лизинг автомобилей. На программу 2024 году будет выделено два млрд рублей. На поддержку спроса на газомоторную технику направят 2,95 млрд рублей.