12 октября 2023

В ХМАО глава отдела миграции УМВД стала фигурантом уголовного дела о халатности

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседании по делу Тимура Бекмансурова в Пермском краевом суде. Пермь, уголовное дело, прокурор, приговор, следствие, гособвинитель, суд, преступление
Начальницу отдела миграции Нижневартовска подозревают в халатности Фото:

В Нижневартовске Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по материалам прокурорской проверки в отношении начальницы местного отдела по вопросам миграции УМВД и двух сотрудниц подразделения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по ХМАО.

«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении начальницы отдела по вопросам миграции УМВД России по Нижневартовску и двух сотрудниц указанного подразделения. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — прокомментировали в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемые незаконно поставили на миграционный учет не менее 1285 мигрантов. «Они были нелегально зарегистрированы по адресам ряда жителей Нижневартовска, которые не подозревали об этих действиях и не давали свое согласие на регистрацию иностранцев», — уточнили в ведомстве.

По делу проводится ряд следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Также в процессе расследования могут быть выявлены дополнительные факты нарушений закона подозреваемыми. Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления.

Ранее URA.RU писало о проверках ФСБ в отношении ОВМ по Нижневартовску. Инсайд URA.RU подтвердился.

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В Нижневартовске Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по материалам прокурорской проверки в отношении начальницы местного отдела по вопросам миграции УМВД и двух сотрудниц подразделения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по ХМАО. «По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении начальницы отдела по вопросам миграции УМВД России по Нижневартовску и двух сотрудниц указанного подразделения. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — прокомментировали в ведомстве. По версии следствия, подозреваемые незаконно поставили на миграционный учет не менее 1285 мигрантов. «Они были нелегально зарегистрированы по адресам ряда жителей Нижневартовска, которые не подозревали об этих действиях и не давали свое согласие на регистрацию иностранцев», — уточнили в ведомстве. По делу проводится ряд следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Также в процессе расследования могут быть выявлены дополнительные факты нарушений закона подозреваемыми. Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления. Ранее URA.RU писало о проверках ФСБ в отношении ОВМ по Нижневартовску. Инсайд URA.RU подтвердился.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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