ФСБ проверяет отдел миграции Нижневартовска после громких уголовных дел о фиктивной регистрации мигрантов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ФСБ начала обыски в отделе по вопросам миграции Нижневартовска после заявления главы Национального антикоррупционного комитета РФ Кирилла Кабанова. После того, как он анонсировал громкое уголовное дело о незаконной регистрации мигрантов в ХМАО, в городе было выявлено несколько громких эпизодов. Инсайдер URA.RU в силовых структурах города сообщил, что проверки начались после возбуждения уголовного дела в отношении семьи, устроившей бизнес на легализации мигрантов.

«После заявления Кабанова за месяц в городе и ХМАО выявлено несколько громких эпизодов незаконной регистрации мигрантов. После возбуждения уголовного дела в отношении семьи Алиевых, которые наладили бизнес по легализации и прописали 300 иностранцев, городским ОВМ серьезно заинтересовались силовики. С ними наладили связь местные общественники, которые передали всю информацию о нелегалах в правоохранительные органы. Резонанс может повлечь за собой череду зачисток в руководящих кругах местной полиции», — сообщает инсайдер.

По данным другого источника, в деле пока фигурируют трое рядовых сотрудников ОВМ. «Не исключено, что после этого свой пост покинет начальник отдела. Насколько мне известно, пока возбуждено уголовное дело о халатности — Алиевы прописали в специально купленных квартирах 300 человек, и на этот подозрительный факт поначалу никто не отреагировал», — сообщает собеседник URA.RU.

В УФСБ по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что Кабанов анонсировал громкое уголовное дело о коррупции в ХМАО. По его словам, проверки ждут подразделения полиции Югры, которые занимаются вопросами миграции.