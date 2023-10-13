Посол Израиля заявил о мобилизации россиян, находящихся в стране

13 октября 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Война Израиля и Палестины началась 7 октября Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Россияне, которые уехали из РФ в 2022 году на фоне спецоперации и частичной мобилизации, подлежат обязательному призыву в ряды израильской армии, если они получили новое гражданство. Об этом заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви. «Конечно, россиян могут призвать, если они граждане Израиля. Каждый гражданин Израиля обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет», — заявил Александр Бен Цви, его слова передает RTVI . При этом он отметил, что у него нет точных данных о россиянах, которые приехали в Израиль после 2022 года. Оформление гражданства в Израиле занимает от нескольких месяцев до года. Война в Израиле идет уже седьмой день. Сейчас армия страны (ЦАХАЛ) собирается провести наземную операцию в секторе Газа. Президент России Владимир Путин отмечал, что такая операция «чревата тяжелыми последствиями». Его слова передает телеканал 360. При этом ранее Израиль объявлял о начале мобилизации. За 48 часов были призваны 300 000 человек.

Россияне, которые уехали из РФ в 2022 году на фоне спецоперации и частичной мобилизации, подлежат обязательному призыву в ряды израильской армии, если они получили новое гражданство. Об этом заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви. «Конечно, россиян могут призвать, если они граждане Израиля. Каждый гражданин Израиля обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет», — заявил Александр Бен Цви, его слова передает RTVI. При этом он отметил, что у него нет точных данных о россиянах, которые приехали в Израиль после 2022 года. Оформление гражданства в Израиле занимает от нескольких месяцев до года. Война в Израиле идет уже седьмой день. Сейчас армия страны (ЦАХАЛ) собирается провести наземную операцию в секторе Газа. Президент России Владимир Путин отмечал, что такая операция «чревата тяжелыми последствиями». Его слова передает телеканал 360. При этом ранее Израиль объявлял о начале мобилизации. За 48 часов были призваны 300 000 человек.