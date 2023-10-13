Посол Израиля заявил о мобилизации россиян, находящихся в стране

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Война Израиля и Палестины началась 7 октября Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Россияне, которые уехали из РФ в 2022 году на фоне спецоперации и частичной мобилизации, подлежат обязательному призыву в ряды израильской армии, если они получили новое гражданство. Об этом заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

«Конечно, россиян могут призвать, если они граждане Израиля. Каждый гражданин Израиля обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет», — заявил Александр Бен Цви, его слова передает RTVI. При этом он отметил, что у него нет точных данных о россиянах, которые приехали в Израиль после 2022 года. Оформление гражданства в Израиле занимает от нескольких месяцев до года.

Война в Израиле идет уже седьмой день. Сейчас армия страны (ЦАХАЛ) собирается провести наземную операцию в секторе Газа. Президент России Владимир Путин отмечал, что такая операция «чревата тяжелыми последствиями». Его слова передает телеканал 360.

При этом ранее Израиль объявлял о начале мобилизации. За 48 часов были призваны 300 000 человек.

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Россияне, которые уехали из РФ в 2022 году на фоне спецоперации и частичной мобилизации, подлежат обязательному призыву в ряды израильской армии, если они получили новое гражданство. Об этом заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви. «Конечно, россиян могут призвать, если они граждане Израиля. Каждый гражданин Израиля обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет», — заявил Александр Бен Цви, его слова передает RTVI. При этом он отметил, что у него нет точных данных о россиянах, которые приехали в Израиль после 2022 года. Оформление гражданства в Израиле занимает от нескольких месяцев до года. Война в Израиле идет уже седьмой день. Сейчас армия страны (ЦАХАЛ) собирается провести наземную операцию в секторе Газа. Президент России Владимир Путин отмечал, что такая операция «чревата тяжелыми последствиями». Его слова передает телеканал 360. При этом ранее Израиль объявлял о начале мобилизации. За 48 часов были призваны 300 000 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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