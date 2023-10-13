13 октября 2023

CNN: Байден знал от разведки о грядущей войне Израиля с Палестиной

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байдена заранее предупреждали о возможной угрозе конфликта Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент США Джо Байден неоднократно предупреждался разведывательным сообществом о возможной угрозе палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил CNN.

«Разведывательное сообщество подготовило, как минимум, две оценки, основанные на предоставленных Израилем данных. Байден предупреждался о возросшем риске за несколько недель до атаки», — передал телеканал.

Один из документов был подготовлен еще 28 сентября и основывался на нескольких источниках. Согласно ему, ХАМАС планировал ракетные атаки по границе с Израилем.

Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. С тех пор группировка ХАМАС наносит ракетные удары по территории Израиля, на улицах страны происходят столкновения. Израиль провел наземную операцию.

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Президент США Джо Байден неоднократно предупреждался разведывательным сообществом о возможной угрозе палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил CNN. «Разведывательное сообщество подготовило, как минимум, две оценки, основанные на предоставленных Израилем данных. Байден предупреждался о возросшем риске за несколько недель до атаки», — передал телеканал. Один из документов был подготовлен еще 28 сентября и основывался на нескольких источниках. Согласно ему, ХАМАС планировал ракетные атаки по границе с Израилем. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. С тех пор группировка ХАМАС наносит ракетные удары по территории Израиля, на улицах страны происходят столкновения. Израиль провел наземную операцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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