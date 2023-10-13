CNN: Байден знал от разведки о грядущей войне Израиля с Палестиной

14 октября 2023 в 01:41 Размер текста - 17 +

Джо Байдена заранее предупреждали о возможной угрозе конфликта Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент США Джо Байден неоднократно предупреждался разведывательным сообществом о возможной угрозе палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил CNN. «Разведывательное сообщество подготовило, как минимум, две оценки, основанные на предоставленных Израилем данных. Байден предупреждался о возросшем риске за несколько недель до атаки», — передал телеканал . Один из документов был подготовлен еще 28 сентября и основывался на нескольких источниках. Согласно ему, ХАМАС планировал ракетные атаки по границе с Израилем. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. С тех пор группировка ХАМАС наносит ракетные удары по территории Израиля, на улицах страны происходят столкновения. Израиль провел наземную операцию.

Президент США Джо Байден неоднократно предупреждался разведывательным сообществом о возможной угрозе палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил CNN. «Разведывательное сообщество подготовило, как минимум, две оценки, основанные на предоставленных Израилем данных. Байден предупреждался о возросшем риске за несколько недель до атаки», — передал телеканал. Один из документов был подготовлен еще 28 сентября и основывался на нескольких источниках. Согласно ему, ХАМАС планировал ракетные атаки по границе с Израилем. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. С тех пор группировка ХАМАС наносит ракетные удары по территории Израиля, на улицах страны происходят столкновения. Израиль провел наземную операцию.