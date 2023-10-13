CNN: Байден знал от разведки о грядущей войне Израиля с Палестиной

Президент США Джо Байден неоднократно предупреждался разведывательным сообществом о возможной угрозе палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил CNN.
«Разведывательное сообщество подготовило, как минимум, две оценки, основанные на предоставленных Израилем данных. Байден предупреждался о возросшем риске за несколько недель до атаки», — передал
Один из документов был подготовлен еще 28 сентября и основывался на нескольких источниках. Согласно ему, ХАМАС планировал ракетные атаки по границе с Израилем.
Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. С тех пор группировка ХАМАС наносит ракетные удары по территории Израиля, на улицах страны происходят столкновения. Израиль провел наземную операцию.
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