New Yorker: ХАМАС скрыл от политического руководства планы по атаке на Израиль

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Боевики ХАМАСа держали в секрете нападении на Израиль из-за слежки Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Военные командиры движения ХАМАС, базирующиеся в секторе Газа, скрыли планы по вторжению в Израиль от своего политического руководства. Об этом написали в издании The New Yorker со ссылкой на заявление члена политбюро организации Мусы Абу Марзука.

«Все лидеры ХАМАСа, кроме военных, получили эту новость [о вторжении в Израиль] рано утром в субботу», — передает издание слова Абу Марзука. Уточняется, что военные палестинской группировки не могли сообщить руководству об атаке из-за постоянной слежки со стороны израильской разведки.

Боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля 7 октября, предварительно запустив по еврейскому государству порядка пяти тысяч ракет. В ходе боевых столкновений палестинцы взяли в заложники многих мирных жителей. Представительство ХАМАСа заявляло, что в плену могут находиться десятки людей с гражданством России, передает Pravda.Ru.

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Военные командиры движения ХАМАС, базирующиеся в секторе Газа, скрыли планы по вторжению в Израиль от своего политического руководства. Об этом написали в издании The New Yorker со ссылкой на заявление члена политбюро организации Мусы Абу Марзука. «Все лидеры ХАМАСа, кроме военных, получили эту новость [о вторжении в Израиль] рано утром в субботу», — передает издание слова Абу Марзука. Уточняется, что военные палестинской группировки не могли сообщить руководству об атаке из-за постоянной слежки со стороны израильской разведки. Боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля 7 октября, предварительно запустив по еврейскому государству порядка пяти тысяч ракет. В ходе боевых столкновений палестинцы взяли в заложники многих мирных жителей. Представительство ХАМАСа заявляло, что в плену могут находиться десятки людей с гражданством России, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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