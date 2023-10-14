New Yorker: ХАМАС скрыл от политического руководства планы по атаке на Израиль

14 октября 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Боевики ХАМАСа держали в секрете нападении на Израиль из-за слежки Фото: Юсеф Мухаммед / ТАСС новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Военные командиры движения ХАМАС, базирующиеся в секторе Газа, скрыли планы по вторжению в Израиль от своего политического руководства. Об этом написали в издании The New Yorker со ссылкой на заявление члена политбюро организации Мусы Абу Марзука. «Все лидеры ХАМАСа, кроме военных, получили эту новость [о вторжении в Израиль] рано утром в субботу», — передает издание слова Абу Марзука. Уточняется, что военные палестинской группировки не могли сообщить руководству об атаке из-за постоянной слежки со стороны израильской разведки. Боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля 7 октября, предварительно запустив по еврейскому государству порядка пяти тысяч ракет. В ходе боевых столкновений палестинцы взяли в заложники многих мирных жителей. Представительство ХАМАСа заявляло, что в плену могут находиться десятки людей с гражданством России , передает Pravda.Ru.

Военные командиры движения ХАМАС, базирующиеся в секторе Газа, скрыли планы по вторжению в Израиль от своего политического руководства. Об этом написали в издании The New Yorker со ссылкой на заявление члена политбюро организации Мусы Абу Марзука. «Все лидеры ХАМАСа, кроме военных, получили эту новость [о вторжении в Израиль] рано утром в субботу», — передает издание слова Абу Марзука. Уточняется, что военные палестинской группировки не могли сообщить руководству об атаке из-за постоянной слежки со стороны израильской разведки. Боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля 7 октября, предварительно запустив по еврейскому государству порядка пяти тысяч ракет. В ходе боевых столкновений палестинцы взяли в заложники многих мирных жителей. Представительство ХАМАСа заявляло, что в плену могут находиться десятки людей с гражданством России, передает Pravda.Ru.