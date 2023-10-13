13 октября 2023

В Миассе многодетная мать осталась почти без миллиона рублей, поверив в выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, банкомат, платежи, деньги, 5000 купюры
Женщина поняла, что стала жертвой мошенников спустя десять дней Фото:

В городе Миасс Челябинской области мать четверых детей лишилась 720 тысяч рублей, поверив рекламе о получении выплат. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России в telegram-канале.

«В Отдел МВД России по городу Миасс обратилась 39-летняя местная жительница — мама четверых детей. [Потерпевшая] лишилась 720 тысяч рублей, поверив рекламе о получении выплат», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В конце сентября женщина скачала и установила на телефон популярное игровое приложение. В процессе игры постоянно появлялась реклама с предложением получить выплаты за участие в опросе. Женщина поверила в возможность дополнительного заработка и указала в анкете свои данные. В тот же день ей позвонили и предложили заработать без усилий и рисков миллион рублей с «незначительной комиссией» в 200 тысяч рублей. Обманом женщину заставили оформить кредиты в разных банках, а средства перевести на указанные номера карт.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенников только спустя десять дней, когда обещанные выплаты она так и не получила. По данному факту возбуждено уголовное дело, уточнили в челябинской полиции.

Ранее мошенники обманули пятнадцатилетнюю школьницу из Агаповского района Челябинской области. С девочки потребовали деньги за разблокировку двух айфонов.

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В городе Миасс Челябинской области мать четверых детей лишилась 720 тысяч рублей, поверив рекламе о получении выплат. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России в telegram-канале. «В Отдел МВД России по городу Миасс обратилась 39-летняя местная жительница — мама четверых детей. [Потерпевшая] лишилась 720 тысяч рублей, поверив рекламе о получении выплат», — уточнили в пресс-службе ведомства. В конце сентября женщина скачала и установила на телефон популярное игровое приложение. В процессе игры постоянно появлялась реклама с предложением получить выплаты за участие в опросе. Женщина поверила в возможность дополнительного заработка и указала в анкете свои данные. В тот же день ей позвонили и предложили заработать без усилий и рисков миллион рублей с «незначительной комиссией» в 200 тысяч рублей. Обманом женщину заставили оформить кредиты в разных банках, а средства перевести на указанные номера карт. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников только спустя десять дней, когда обещанные выплаты она так и не получила. По данному факту возбуждено уголовное дело, уточнили в челябинской полиции. Ранее мошенники обманули пятнадцатилетнюю школьницу из Агаповского района Челябинской области. С девочки потребовали деньги за разблокировку двух айфонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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