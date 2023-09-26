Челябинскую школьницу обманули мошенники

Школьница заблокировала сразу два айфона — свой и сестры Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пятнадцатилетнюю школьницу из Агаповского района Челябинской области обманули мошенники. С девочки потребовали деньги за разблокировку двух айфонов, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Девочка решила установить на телефоне новую программу и перешла по ссылке, которая пришла на телефон. В итоге ее айфон оказался заблокирован. Чтобы разблокировать его, руководствуясь указаниями неизвестной женщины, она взяла телефон младшей сестры и выполнила указания неизвестной. В итоге заблокированным оказался и телефон сестры, так как в результате своих действий девочка перерегистрировала айфоны на другого собственника», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД области.

Чтобы разблокировать аппараты, собеседница школьницы потребовала перевести ей 10 тысяч рублей. Девочка рассказала обо всем маме, которая обратилась с заявлением в полицию.