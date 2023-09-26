Челябинскую школьницу обманули мошенники

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Брифинг владельца девелоперской компании Прогресс. Екатеринбург, телефон, девушка, фото на телефон
Школьница заблокировала сразу два айфона — свой и сестры Фото:

Пятнадцатилетнюю школьницу из Агаповского района Челябинской области обманули мошенники. С девочки потребовали деньги за разблокировку двух айфонов, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Девочка решила установить на телефоне новую программу и перешла по ссылке, которая пришла на телефон. В итоге ее айфон оказался заблокирован. Чтобы разблокировать его, руководствуясь указаниями неизвестной женщины, она взяла телефон младшей сестры и выполнила указания неизвестной. В итоге заблокированным оказался и телефон сестры, так как в результате своих действий девочка перерегистрировала айфоны на другого собственника», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД области.

Чтобы разблокировать аппараты, собеседница школьницы потребовала перевести ей 10 тысяч рублей. Девочка рассказала обо всем маме, которая обратилась с заявлением в полицию.

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Пятнадцатилетнюю школьницу из Агаповского района Челябинской области обманули мошенники. С девочки потребовали деньги за разблокировку двух айфонов, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Девочка решила установить на телефоне новую программу и перешла по ссылке, которая пришла на телефон. В итоге ее айфон оказался заблокирован. Чтобы разблокировать его, руководствуясь указаниями неизвестной женщины, она взяла телефон младшей сестры и выполнила указания неизвестной. В итоге заблокированным оказался и телефон сестры, так как в результате своих действий девочка перерегистрировала айфоны на другого собственника», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД области. Чтобы разблокировать аппараты, собеседница школьницы потребовала перевести ей 10 тысяч рублей. Девочка рассказала обо всем маме, которая обратилась с заявлением в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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