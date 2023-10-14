Die Welt: в кулуарах НАТО делят оружие между Украиной и Израилем 15 октября 2023 в 03:51 Размер текста - 17 + Израиль и Украина нуждаются в поставках вооружения НАТО Фото: Dori Whipple / U.S. Department of Defense Украине и Израилю предстоит борьба за поставки оружия и боеприпасов НАТО. Об этом пишет немецкий обозреватель Кристоф Шильц. «Cтраны НАТО не хотят ставить под угрозу собственную обороноспособность, и, помимо высокой стоимости, следует добавить, что запасы вооружений ограничены. Это касается систем ПВО и артиллерийских снарядов. Израиль и Украина в них остро нуждаются», — сообщил журналист Die Welt Шильц. По словам обозревателя, в кулуарах НАТО уже активно обсуждают «конкуренцию за ресурсы». Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Израиль имеет приоритет в поставках вооружения. Он отметил, что НАТО не сможет оказывать одновременную военную поддержку Украине и Израилю. Украине и Израилю предстоит борьба за поставки оружия и боеприпасов НАТО. Об этом пишет немецкий обозреватель Кристоф Шильц. «Cтраны НАТО не хотят ставить под угрозу собственную обороноспособность, и, помимо высокой стоимости, следует добавить, что запасы вооружений ограничены. Это касается систем ПВО и артиллерийских снарядов. Израиль и Украина в них остро нуждаются», — сообщил журналист Die Welt Шильц. По словам обозревателя, в кулуарах НАТО уже активно обсуждают «конкуренцию за ресурсы». Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Израиль имеет приоритет в поставках вооружения. Он отметил, что НАТО не сможет оказывать одновременную военную поддержку Украине и Израилю. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям