Иран назвал условие, при котором вступит в войну Израиля и ХАМАС

Иран будет обороняться от армии Израиля, отметили в миссии в ООН
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Иран не будет принимать участие в войне Израиля и ХАМАС до тех пор, пока его территория не будет атакована израильской армией. Об этом сообщила миссия Ирана в ООН, комментируя войну Израиля с палестинской группировкой.
«ВС ИРИ не будут вступать в бой, если Тель-Авив не атакует Иран», — заявил представитель иранской миссии. Его слова передает РИА Новости. Как отметили представители Ирана, на данный момент фронт сопротивления может себя защитить.
Ранее МИД Ирана заявлял, что в случае продолжения ударов Израиля по сектору Газа намерен задействовать свои войска. В дипведомстве также намекали на расширение войны.
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