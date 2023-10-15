Иран назвал условие, при котором вступит в войну Израиля и ХАМАС

Иран не будет вступать в войну Израиля и ХАМАС, пока не будет атакован
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Иран будет обороняться от армии Израиля, отметили в миссии в ООН Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Иран не будет принимать участие в войне Израиля и ХАМАС до тех пор, пока его территория не будет атакована израильской армией. Об этом сообщила миссия Ирана в ООН, комментируя войну Израиля с палестинской группировкой.

«ВС ИРИ не будут вступать в бой, если Тель-Авив не атакует Иран», — заявил представитель иранской миссии. Его слова передает РИА Новости. Как отметили представители Ирана, на данный момент фронт сопротивления может себя защитить.

Ранее МИД Ирана заявлял, что в случае продолжения ударов Израиля по сектору Газа намерен задействовать свои войска. В дипведомстве также намекали на расширение войны.

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Иран не будет принимать участие в войне Израиля и ХАМАС до тех пор, пока его территория не будет атакована израильской армией. Об этом сообщила миссия Ирана в ООН, комментируя войну Израиля с палестинской группировкой. «ВС ИРИ не будут вступать в бой, если Тель-Авив не атакует Иран», — заявил представитель иранской миссии. Его слова передает РИА Новости. Как отметили представители Ирана, на данный момент фронт сопротивления может себя защитить. Ранее МИД Ирана заявлял, что в случае продолжения ударов Израиля по сектору Газа намерен задействовать свои войска. В дипведомстве также намекали на расширение войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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