Иран намекнул на расширение войны Израиля и ХАМАС через сутки

Глава МИД Ирана пригрозил Израилю, что страна вступит в конфликт

15 октября 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Иран требует Израиль прекратить нападать на сектор Газа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Власти Ирана намекают на расширение войны, если нападения на жителей в секторе Газа продолжатся. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с эмиром Катара. Он отметил, что в случае продолжения израильских ударов по сектору Газа «завтра может быть поздно». «В случае продолжения нападений Израиля на беззащитных жителей Газы никто не может гарантировать контроль над ситуацией. Это приведет к расширения конфликта», — приводит телеканал Al Jazeera слова главы МИД Ирана. Он отметил, что если Израиль продолжит наносить удары по территории сектора Газа, то «завтра может быть поздно». Власти Ирана ранее предлагают Израилю помощь в освобождении мирных жителей, находящихся в заложниках у ХАМАС. Тегеран рекомендовал израильской стороне остановить наземную операцию в секторе Газа, в противном случае иранские военные вмешаются в конфликт.

Власти Ирана намекают на расширение войны, если нападения на жителей в секторе Газа продолжатся. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с эмиром Катара. Он отметил, что в случае продолжения израильских ударов по сектору Газа «завтра может быть поздно». «В случае продолжения нападений Израиля на беззащитных жителей Газы никто не может гарантировать контроль над ситуацией. Это приведет к расширения конфликта», — приводит телеканал Al Jazeera слова главы МИД Ирана. Он отметил, что если Израиль продолжит наносить удары по территории сектора Газа, то «завтра может быть поздно». Власти Ирана ранее предлагают Израилю помощь в освобождении мирных жителей, находящихся в заложниках у ХАМАС. Тегеран рекомендовал израильской стороне остановить наземную операцию в секторе Газа, в противном случае иранские военные вмешаются в конфликт.