«Известия»: туры на ноябрьские праздники за год подорожали на 70%

16 октября 2023 в 05:14 Размер текста - 17 +

Россияне не стремятся экономить на путевках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По сравнению с прошлым годом стоимость туров на ноябрьские праздники увеличилась на 70%. Об этом рассказали туроператоры. «Отдых на ноябрьские праздники подорожал до 70% по сравнению с прошлым годом. <…> Заметнее всего за год вырос средний чек на туры в ОАЭ и Турцию — на 70%. Отдых в Египте подорожал на 57%, в Таиланде — на 23%» — рассказали в пресс-службе туристического сервиса «Слетать.ру» «Известиям». В компании Anex Tour пояснили, что стоимость увеличилась пропорционально росту курса доллара. Американская валюта стала в полтора раза дороже. Эксперты отмечают, что, несмотря на высокую стоимость, спрос на праздничные туры вырос на 46% по сравнению с прошлым годом. Увеличилась и продолжительность поездок, в среднем она составляет восемь ночей. При этом россияне не стремятся экономить на путевках. «Мы не видим тренда также на снижение звездности отелей в целях экономии», — рассказали в пресс-службе «Слетать.ру».

По сравнению с прошлым годом стоимость туров на ноябрьские праздники увеличилась на 70%. Об этом рассказали туроператоры. «Отдых на ноябрьские праздники подорожал до 70% по сравнению с прошлым годом. <…> Заметнее всего за год вырос средний чек на туры в ОАЭ и Турцию — на 70%. Отдых в Египте подорожал на 57%, в Таиланде — на 23%» — рассказали в пресс-службе туристического сервиса «Слетать.ру» «Известиям». В компании Anex Tour пояснили, что стоимость увеличилась пропорционально росту курса доллара. Американская валюта стала в полтора раза дороже. Эксперты отмечают, что, несмотря на высокую стоимость, спрос на праздничные туры вырос на 46% по сравнению с прошлым годом. Увеличилась и продолжительность поездок, в среднем она составляет восемь ночей. При этом россияне не стремятся экономить на путевках. «Мы не видим тренда также на снижение звездности отелей в целях экономии», — рассказали в пресс-службе «Слетать.ру».