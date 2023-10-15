15 октября 2023

«Известия»: туры на ноябрьские праздники за год подорожали на 70%

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Россияне не стремятся экономить на путевках Фото:

По сравнению с прошлым годом стоимость туров на ноябрьские праздники увеличилась на 70%. Об этом рассказали туроператоры.

«Отдых на ноябрьские праздники подорожал до 70% по сравнению с прошлым годом. <…> Заметнее всего за год вырос средний чек на туры в ОАЭ и Турцию — на 70%. Отдых в Египте подорожал на 57%, в Таиланде — на 23%» — рассказали в пресс-службе туристического сервиса «Слетать.ру» «Известиям».

В компании Anex Tour пояснили, что стоимость увеличилась пропорционально росту курса доллара. Американская валюта стала в полтора раза дороже.

Эксперты отмечают, что, несмотря на высокую стоимость, спрос на праздничные туры вырос на 46% по сравнению с прошлым годом. Увеличилась и продолжительность поездок, в среднем она составляет восемь ночей. При этом россияне не стремятся экономить на путевках. «Мы не видим тренда также на снижение звездности отелей в целях экономии», — рассказали в пресс-службе «Слетать.ру».

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По сравнению с прошлым годом стоимость туров на ноябрьские праздники увеличилась на 70%. Об этом рассказали туроператоры. «Отдых на ноябрьские праздники подорожал до 70% по сравнению с прошлым годом. <…> Заметнее всего за год вырос средний чек на туры в ОАЭ и Турцию — на 70%. Отдых в Египте подорожал на 57%, в Таиланде — на 23%» — рассказали в пресс-службе туристического сервиса «Слетать.ру» «Известиям». В компании Anex Tour пояснили, что стоимость увеличилась пропорционально росту курса доллара. Американская валюта стала в полтора раза дороже. Эксперты отмечают, что, несмотря на высокую стоимость, спрос на праздничные туры вырос на 46% по сравнению с прошлым годом. Увеличилась и продолжительность поездок, в среднем она составляет восемь ночей. При этом россияне не стремятся экономить на путевках. «Мы не видим тренда также на снижение звездности отелей в целях экономии», — рассказали в пресс-службе «Слетать.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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