ДТП с автобусом произошло в Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми на Красавинском мосту произошла авария с участием грузовика и автобуса. В результате ДТП пострадал один человек. Видеозапись с места происшествия опубликовали очевидцы в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Видео с места ДТП на Красавинском мосту. Видно, что помимо грузовика и автобуса есть еще один участник аварии — легковушка. Свободна только средняя полоса. Будьте аккуратнее», — написал автор видеозаписи. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что авария произошла в 08:55 на автодороге М-7 «Волга» при подъезде к Перми. «Водитель Volvo допустил наезд на водителя автомобиля Mitsubishi, а после этого столкнулся с автобусом», — пояснили в полиции.

Пострадавший водитель Mitsubishi шел выставить аварийный знак остановки, но его сбил грузовик. Сейчас он доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.