15 октября 2023
14 октября 2023

В Перми грузовик сбил человека и врезался в автобус. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, городской транспорт, автопредприятие
ДТП с автобусом произошло в Перми Фото:

В Перми на Красавинском мосту произошла авария с участием грузовика и автобуса. В результате ДТП пострадал один человек. Видеозапись с места происшествия опубликовали очевидцы в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Видео с места ДТП на Красавинском мосту. Видно, что помимо грузовика и автобуса есть еще один участник аварии — легковушка. Свободна только средняя полоса. Будьте аккуратнее», — написал автор видеозаписи. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что авария произошла в 08:55 на автодороге М-7 «Волга» при подъезде к Перми. «Водитель Volvo допустил наезд на водителя автомобиля Mitsubishi, а после этого столкнулся с автобусом», — пояснили в полиции.

Пострадавший водитель Mitsubishi шел выставить аварийный знак остановки, но его сбил грузовик. Сейчас он доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

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В Перми на Красавинском мосту произошла авария с участием грузовика и автобуса. В результате ДТП пострадал один человек. Видеозапись с места происшествия опубликовали очевидцы в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Видео с места ДТП на Красавинском мосту. Видно, что помимо грузовика и автобуса есть еще один участник аварии — легковушка. Свободна только средняя полоса. Будьте аккуратнее», — написал автор видеозаписи. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что авария произошла в 08:55 на автодороге М-7 «Волга» при подъезде к Перми. «Водитель Volvo допустил наезд на водителя автомобиля Mitsubishi, а после этого столкнулся с автобусом», — пояснили в полиции. Пострадавший водитель Mitsubishi шел выставить аварийный знак остановки, но его сбил грузовик. Сейчас он доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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