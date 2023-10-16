В Свердловской области в 2023 году «борщевой набор» подорожал на 4,03% по сравнению с прошлым годом. Информацию корреспондент URA.RU получил при сравнении данных на портале Свердловскстат.
В «борщевой набор» входят такие продукты, как: капуста, картошка, морковь, свекла, лук. В октябре 2022 года корзина с этими продуктами обходилась свердловчанам в 148,04 рублей.
В октябре 2023 года тот же набор овощей для жителей Свердловской области стоит 154,26 рублей.
При этом разница стоимости «борщевого набора» в сентябре 2023 года и октябре этого же года составляет 24,44%. В сентябре 2023 года для свердловчан корзина обходилась в 204,15 рубля.
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