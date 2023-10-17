В России хотят увеличить налог для богатых россиян

Депутат ГД Арефьев: налог на сверхприбыль нужно увеличить до 30%
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Увеличение налога на сверхприбыль принесет больше двух триллионов рублей, считает Николай Арефьев Фото:
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Прогнозируемый дефицит бюджета на 2023 год в 2,9 триллиона рублей можно сократить за счет введения налога на сверхприбыль, который будет составлять 30%. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«Мы говорим о том, чтобы олигархи платили НДФЛ в 30%. Сверхдоходы личные. Налог на зарплату, налог на доходы. Эти доходы идут в бюджет, а он сейчас дефицитный. Там трех триллионов не хватает. Законопроект уже внесен и 2,3 триллиона рублей получим от 30%-ого налога на сверхдоходы. Но правительство в своем заключении написало, что этот налог собрать невозможно. В Соединенных Штатах Америки 28% налог и его собирают, в Швеции — 28%, в Норвегии — 32%, во Франции — 60%. Везде собирается. А у нас 30% собрать не могут», — сказал Николай Арефьев.

Также парламентарий раскритиковал высокую ключевую ставку в стране. «Ключевая ставка поднялась до 13%, кредиты взять нельзя. И у нас пошла экономика на спад, потому что во всех странах мира среди инвестиций 50% — кредиты банков, а у нас — 11%. И уже сошли на 9%. Собственных средств у наших предприятий нет. А платить 21% при рентабельности 8% — кредиты брать невозможно. И заводы начинают останавливаться, начинают увольнять людей, потому что кредиты взять невозможно. Нельзя купить сырье, комплектующие, потому что оборотных средств не хватает», — заключил политик.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов допустил изменение налогообложения в стране. По его словам, уже существует готовность к будущему изменению ставок базовых налогов, включая налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в следующем бюджетном цикле.

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Прогнозируемый дефицит бюджета на 2023 год в 2,9 триллиона рублей можно сократить за счет введения налога на сверхприбыль, который будет составлять 30%. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. «Мы говорим о том, чтобы олигархи платили НДФЛ в 30%. Сверхдоходы личные. Налог на зарплату, налог на доходы. Эти доходы идут в бюджет, а он сейчас дефицитный. Там трех триллионов не хватает. Законопроект уже внесен и 2,3 триллиона рублей получим от 30%-ого налога на сверхдоходы. Но правительство в своем заключении написало, что этот налог собрать невозможно. В Соединенных Штатах Америки 28% налог и его собирают, в Швеции — 28%, в Норвегии — 32%, во Франции — 60%. Везде собирается. А у нас 30% собрать не могут», — сказал Николай Арефьев. Также парламентарий раскритиковал высокую ключевую ставку в стране. «Ключевая ставка поднялась до 13%, кредиты взять нельзя. И у нас пошла экономика на спад, потому что во всех странах мира среди инвестиций 50% — кредиты банков, а у нас — 11%. И уже сошли на 9%. Собственных средств у наших предприятий нет. А платить 21% при рентабельности 8% — кредиты брать невозможно. И заводы начинают останавливаться, начинают увольнять людей, потому что кредиты взять невозможно. Нельзя купить сырье, комплектующие, потому что оборотных средств не хватает», — заключил политик. Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов допустил изменение налогообложения в стране. По его словам, уже существует готовность к будущему изменению ставок базовых налогов, включая налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в следующем бюджетном цикле.
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