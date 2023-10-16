Силуанов допустил изменение налогообложения в стране

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В России могут произойти изменение ставок НДФЛ, заявил Антон Силуанов Фото:

Есть готовность к будущему изменению ставок базовых налогов, включая налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в следующем бюджетном цикле. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

«Возможно возвращение к обсуждению изменения ставок базовых налогов, в том числе НДФЛ», — передает слова Силуанова официальный сайт Госдумы РФ. Он подчеркнул, что изменения могут произойти в следующем бюджетном цикле.

Антон Силуанов уже заявлял, что в ближайшие три года возможны изменения налоговых ставок в России. Он отметил, что налоговые маневры проводятся с учетом текущих требований и приоритетов в финансово-экономической политике, и эти вопросы будут детально обсуждаться с бизнесом перед принятием взвешенных решений.

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Есть готовность к будущему изменению ставок базовых налогов, включая налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в следующем бюджетном цикле. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов. «Возможно возвращение к обсуждению изменения ставок базовых налогов, в том числе НДФЛ», — передает слова Силуанова официальный сайт Госдумы РФ. Он подчеркнул, что изменения могут произойти в следующем бюджетном цикле. Антон Силуанов уже заявлял, что в ближайшие три года возможны изменения налоговых ставок в России. Он отметил, что налоговые маневры проводятся с учетом текущих требований и приоритетов в финансово-экономической политике, и эти вопросы будут детально обсуждаться с бизнесом перед принятием взвешенных решений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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