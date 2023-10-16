В России хотят разрешить осужденным преподавать

В Госдуму внесли проект, позволяющий осужденным преподавать после тюрьмы

16 октября 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

Осужденные смогут преподавать спустя 10 лет после отсидки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России заключенным хотят разрешить преподавать в школах через 10 лет после освобождения из тюрьмы. Соответствующий законопроект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. «Осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления с погашенной судимостью <…>, активной общественной и благотворительной деятельности в течение более 10 лет после отбытия срока наказания, с предоставлением права региональным комиссиям по делам несовершеннолетних рассматривать их заявления о разрешении заниматься педагогической, тренерской деятельностью с детьми и подростками», — говорится в пояснительной записке . Уточняется, что исключением будут случаи, если гражданин был осужден за убийство или нарушение половой неприкосновенности. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому осужденные смогут заключать контракт с Минобороны РФ с последующим освобождением от наказания, напоминает РАПСИ. Однако нововведения не распространяются на тех, кто публично призывал к терактам или экстремистской деятельности.

В России заключенным хотят разрешить преподавать в школах через 10 лет после освобождения из тюрьмы. Соответствующий законопроект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. «Осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления с погашенной судимостью <…>, активной общественной и благотворительной деятельности в течение более 10 лет после отбытия срока наказания, с предоставлением права региональным комиссиям по делам несовершеннолетних рассматривать их заявления о разрешении заниматься педагогической, тренерской деятельностью с детьми и подростками», — говорится в пояснительной записке. Уточняется, что исключением будут случаи, если гражданин был осужден за убийство или нарушение половой неприкосновенности. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому осужденные смогут заключать контракт с Минобороны РФ с последующим освобождением от наказания, напоминает РАПСИ. Однако нововведения не распространяются на тех, кто публично призывал к терактам или экстремистской деятельности.