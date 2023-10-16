В России хотят разрешить осужденным преподавать

В Госдуму внесли проект, позволяющий осужденным преподавать после тюрьмы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПГТ Сосьва после пожара, последствия пожара в исправительной колонии. Свердловская область, зона, колония, тюрьма, исправительная колония, место заключения, периметр зоны
Осужденные смогут преподавать спустя 10 лет после отсидки Фото:

В России заключенным хотят разрешить преподавать в школах через 10 лет после освобождения из тюрьмы. Соответствующий законопроект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления с погашенной судимостью <…>, активной общественной и благотворительной деятельности в течение более 10 лет после отбытия срока наказания, с предоставлением права региональным комиссиям по делам несовершеннолетних рассматривать их заявления о разрешении заниматься педагогической, тренерской деятельностью с детьми и подростками», — говорится в пояснительной записке. Уточняется, что исключением будут случаи, если гражданин был осужден за убийство или нарушение половой неприкосновенности.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому осужденные смогут заключать контракт с Минобороны РФ с последующим освобождением от наказания, напоминает РАПСИ. Однако нововведения не распространяются на тех, кто публично призывал к терактам или экстремистской деятельности.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России заключенным хотят разрешить преподавать в школах через 10 лет после освобождения из тюрьмы. Соответствующий законопроект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. «Осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления с погашенной судимостью <…>, активной общественной и благотворительной деятельности в течение более 10 лет после отбытия срока наказания, с предоставлением права региональным комиссиям по делам несовершеннолетних рассматривать их заявления о разрешении заниматься педагогической, тренерской деятельностью с детьми и подростками», — говорится в пояснительной записке. Уточняется, что исключением будут случаи, если гражданин был осужден за убийство или нарушение половой неприкосновенности. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому осужденные смогут заключать контракт с Минобороны РФ с последующим освобождением от наказания, напоминает РАПСИ. Однако нововведения не распространяются на тех, кто публично призывал к терактам или экстремистской деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...