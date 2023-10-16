Жители нескольких деревень под Пермью живут автобусного сообщения

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Виды поселка Вильгорт. Чердыньский район. Пермский край, деревня, природа пермского края, сердце пармы, вильгорт
Жители деревень отрезаны от столицы края Фото:

Жители пяти деревень Пермского муниципального округа пожаловались в прокуратуру. Они уже год живут без автобусного сообщения с другими населенными пунктами, в том числе с краевой столицей. Речь идет о деревнях Кеты, Болдино, Чуваки, Полюдово и Дикая Гарь, сообщили в надзорном ведомстве.

«В 2022 году на территории округа действовал автобусный маршрут. Перевозка пассажиров осуществлялась автобусами малого класса по нерегулируемым тарифам, без дотаций из бюджета Пермского муниципального района. За 9 месяцев прошлого года транспортное обслуживание было прекращено», — говорится на сайте прокуратуры пермского края.

Прокуратура сочла, что администрация округа нарушали права жителей, так как добираться до ближайшей остановки автобуса некоторым приходится более восьми километров. Ведомство подало иск в суд, который обязал чиновников обеспечить транспортное обслуживания населения. Пока решение суда не вступило в законную силу.

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Жители пяти деревень Пермского муниципального округа пожаловались в прокуратуру. Они уже год живут без автобусного сообщения с другими населенными пунктами, в том числе с краевой столицей. Речь идет о деревнях Кеты, Болдино, Чуваки, Полюдово и Дикая Гарь, сообщили в надзорном ведомстве. «В 2022 году на территории округа действовал автобусный маршрут. Перевозка пассажиров осуществлялась автобусами малого класса по нерегулируемым тарифам, без дотаций из бюджета Пермского муниципального района. За 9 месяцев прошлого года транспортное обслуживание было прекращено», — говорится на сайте прокуратуры пермского края. Прокуратура сочла, что администрация округа нарушали права жителей, так как добираться до ближайшей остановки автобуса некоторым приходится более восьми километров. Ведомство подало иск в суд, который обязал чиновников обеспечить транспортное обслуживания населения. Пока решение суда не вступило в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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