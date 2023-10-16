В Польше Герасимова сравнили с Кутузовым после удачных контратак

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Вооруженные силы РФ. stock, герасимов валерий, stock
Валерий Герасимов работает по конспектам Михаила Кутузова, пишет Mysl Polska Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, подобно полководцу Михаилу Кутузову, умеет ждать и медленно, но последовательно достигать стратегических целей, учитывая сильные и слабые стороны своих войск. Об этом пишет издание Mysl Polska.

«Герасимов, как и Кутузов, умеет ждать и медленно, но последовательно добиваться стратегических целей», — говорится в материале. Там добавили. что начальник генштаба грамотно учитывает сильные и слабые стороны российских войск.

Российские войска успешно держат оборону на Украине. ВСУ потеряли сотни танков и несколько тысяч бронированных машин. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об этом президенту Владимиру Путину. Вооруженные силы России улучшили свое положение на 12 участках Северо-Западного направления. Путин отметил, что продвижение российских войск имеет значение для улучшения положения армии на поле боя.

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Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, подобно полководцу Михаилу Кутузову, умеет ждать и медленно, но последовательно достигать стратегических целей, учитывая сильные и слабые стороны своих войск. Об этом пишет издание Mysl Polska. «Герасимов, как и Кутузов, умеет ждать и медленно, но последовательно добиваться стратегических целей», — говорится в материале. Там добавили. что начальник генштаба грамотно учитывает сильные и слабые стороны российских войск. Российские войска успешно держат оборону на Украине. ВСУ потеряли сотни танков и несколько тысяч бронированных машин. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об этом президенту Владимиру Путину. Вооруженные силы России улучшили свое положение на 12 участках Северо-Западного направления. Путин отметил, что продвижение российских войск имеет значение для улучшения положения армии на поле боя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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