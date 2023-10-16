Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, подобно полководцу Михаилу Кутузову, умеет ждать и медленно, но последовательно достигать стратегических целей, учитывая сильные и слабые стороны своих войск. Об этом пишет издание Mysl Polska.
«Герасимов, как и Кутузов, умеет ждать и медленно, но последовательно добиваться стратегических целей», — говорится в материале. Там добавили. что начальник генштаба грамотно учитывает сильные и слабые стороны российских войск.
Российские войска успешно держат оборону на Украине. ВСУ потеряли сотни танков и несколько тысяч бронированных машин. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об этом президенту Владимиру Путину. Вооруженные силы России улучшили свое положение на 12 участках Северо-Западного направления. Путин отметил, что продвижение российских войск имеет значение для улучшения положения армии на поле боя.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, подобно полководцу Михаилу Кутузову, умеет ждать и медленно, но последовательно достигать стратегических целей, учитывая сильные и слабые стороны своих войск. Об этом пишет издание Mysl Polska. «Герасимов, как и Кутузов, умеет ждать и медленно, но последовательно добиваться стратегических целей», — говорится в материале. Там добавили. что начальник генштаба грамотно учитывает сильные и слабые стороны российских войск. Российские войска успешно держат оборону на Украине. ВСУ потеряли сотни танков и несколько тысяч бронированных машин. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об этом президенту Владимиру Путину. Вооруженные силы России улучшили свое положение на 12 участках Северо-Западного направления. Путин отметил, что продвижение российских войск имеет значение для улучшения положения армии на поле боя.