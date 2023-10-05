Путин раскрыл успехи российских войск на спецоперации

Путин: ВС РФ продвинулись на 12 участках в зоне СВО

05 октября 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

ВС РФ продвинулись на 12 участках на поле боя, по словам Путина, это имеет значение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России улучшили свое положение на 12 участках на СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». «Российские войска уверенно себя чувствуют, по многим направлениям двигаются. Вчера [продвинулись] по всей линии соприкосновения на 12 участках», — заявил Путин. По его словам, продвижение ВС РФ — это просто улучшение положения российской армии на поле боя. На такое продвижение обращают мало внимания, так как это тактические вещи, но они имеют значение. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что в стране созданы резервные полки для участия в СВО. Всего было создано девять полков по каждой группировке. По словам Шойгу, резервы сейчас активно готовятся и пополняются.

Вооруженные силы России улучшили свое положение на 12 участках на СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». «Российские войска уверенно себя чувствуют, по многим направлениям двигаются. Вчера [продвинулись] по всей линии соприкосновения на 12 участках», — заявил Путин. По его словам, продвижение ВС РФ — это просто улучшение положения российской армии на поле боя. На такое продвижение обращают мало внимания, так как это тактические вещи, но они имеют значение. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что в стране созданы резервные полки для участия в СВО. Всего было создано девять полков по каждой группировке. По словам Шойгу, резервы сейчас активно готовятся и пополняются.