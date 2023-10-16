Шойгу доложил Путину об успехах ВС РФ на фронте

Российские войска успешно держат оборону в зоне спецоперации на Украине. На данный момент ВСУ лишились сотни танков и нескольких тысяч бронированных машин. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«У нас пройдена весенняя наступательная компания, летняя и теперь уже осенняя. На отдельных направлениях мы видим активную оборону. Противник понес существенные потери: в технике это сотни танков, тысячи бронированных машин, мы продолжаем активные действия», — сказал Сергей Шойгу в ходе совещания по оперативным итогам.
Глава оборонного ведомства уточнил, что сейчас обстановка на фронте выглядит «устойчиво». Трансляция заседания проходит на телеканале «Россия-24».
Ранее Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. Однако российский лидер подчеркнул, что Киев все равно готовит новые наступательные операции, передает RT.
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