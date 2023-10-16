Шойгу доложил Путину об успехах ВС РФ на фронте

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Прибытие президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Кремль. Москва, шойгу сергей
ВС РФ прошли наступательную осеннюю операцию, сообщил Сергей Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска успешно держат оборону в зоне спецоперации на Украине. На данный момент ВСУ лишились сотни танков и нескольких тысяч бронированных машин. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«У нас пройдена весенняя наступательная компания, летняя и теперь уже осенняя. На отдельных направлениях мы видим активную оборону. Противник понес существенные потери: в технике это сотни танков, тысячи бронированных машин, мы продолжаем активные действия», — сказал Сергей Шойгу в ходе совещания по оперативным итогам.

Глава оборонного ведомства уточнил, что сейчас обстановка на фронте выглядит «устойчиво». Трансляция заседания проходит на телеканале «Россия-24».

Ранее Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. Однако российский лидер подчеркнул, что Киев все равно готовит новые наступательные операции, передает RT.

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Российские войска успешно держат оборону в зоне спецоперации на Украине. На данный момент ВСУ лишились сотни танков и нескольких тысяч бронированных машин. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «У нас пройдена весенняя наступательная компания, летняя и теперь уже осенняя. На отдельных направлениях мы видим активную оборону. Противник понес существенные потери: в технике это сотни танков, тысячи бронированных машин, мы продолжаем активные действия», — сказал Сергей Шойгу в ходе совещания по оперативным итогам. Глава оборонного ведомства уточнил, что сейчас обстановка на фронте выглядит «устойчиво». Трансляция заседания проходит на телеканале «Россия-24». Ранее Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. Однако российский лидер подчеркнул, что Киев все равно готовит новые наступательные операции, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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