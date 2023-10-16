16 октября 2023

Путин прибыл в Пекин

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Президент РФ пробудет в Китае два дня Фото:

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Пекин, где примет участия в форуме «Один пояс — один путь». Ранее российского лидера пригласил председателя КНР Си Цзиньпина. В Китае Путин пробудет два дня — 17 и 18 октября.

В первый день визита президент РФ встретится с коллегами и примет участие в III Международном форуме «Один пояс — один путь».

Запланированы переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. Позже Путин примет участие в церемонии официальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань.

Перед поездкой в Китай Владимир Путин дал интервью, в котором рассказал о взаимоотношениях между Россией и Китаем, китайском автопроме, оценил мирны план Китая по урегулированию конфликта на Украине.

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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Пекин, где примет участия в форуме «Один пояс — один путь». Ранее российского лидера пригласил председателя КНР Си Цзиньпина. В Китае Путин пробудет два дня — 17 и 18 октября. В первый день визита президент РФ встретится с коллегами и примет участие в III Международном форуме «Один пояс — один путь». Запланированы переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. Позже Путин примет участие в церемонии официальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань. Перед поездкой в Китай Владимир Путин дал интервью, в котором рассказал о взаимоотношениях между Россией и Китаем, китайском автопроме, оценил мирны план Китая по урегулированию конфликта на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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