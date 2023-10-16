Путин дал интервью перед поездкой в Китай: главные заявления

По словам Путина, нельзя строить безопасность одних стран за счет подрыва безопасности других
Внеблоковый характер Украины очень важен для России. Это поможет завершить спецоперацию. URA.RU приводит главные заявления Владимира Путина, сделанные в ходе интервью Медиакорпорации Китая.
- Россия после 2014 года сделала все, чтобы мирно урегулировать украинский конфликт, но «этого сделать не позволили»;
- К эскалации украинского конфликта привело в том числе втягивание Киева в НАТО и невыполнение «Минска-2» (второе Минское соглашение);
- РФ никогда не возражала против завершения украинского конфликта мирными средствами, но Киев должен объявить о готовности к этому. Президент Украины Владимир Зеленский должен отменить закон, который не дает возможность устроить переговоры между ним и президентом России;
- С начала контрнаступления украинская армия несет огромные потери. На данный момент они составляют примерно 8 к 1;
- Китайский мирный план по Украине реалистичен. Он мог бы быть положен в основу мирных договоренностей;
- Внеблоковый статус Украины чрезвычайно важен для РФ. Он поможет завершить конфликт между Украиной и Россией. Путин добавил, что нельзя строить безопасность одних стран за счет подрыва безопасности других;
- Путин назвал российско-китайские отношения фундаментальным фактором стабильности в мире. Они строятся на доброй воле и умении найти компромисс;
- Путин назвал чушью западный «порядок, основанный на правилах», потому что этих правил никто никогда не видел и не согласовывал;
- Россия и Китай считают, что все люди равны и имеют одинаковые права и свободы, именно так и родится многополярный мир;
- Китай по объемам торгового оборота стал первым партнером России. К концу года товарооборот между двумя странами может достичь 200 млрд долларов;
- Качество китайских автомобилей на российском рынке улучшается. Поэтому россияне в соотношении цены и качества с удовольствием ориентируются на продукцию от китайских производителей;
- Москва и Пекин решили вопрос пограничного размежевания, который не решался 40 лет. Они пришли к компромиссу, который устроил обе стороны. Однако подробностей договора президент не раскрыл.
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