Губернатор Текслер оценил челябинский памятник на новой купюре Банка России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил новую банкноту Банка России, посвященную Уралу. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба правительства региона
«Это признание заслуг наших земляков, важности той роли, которую сыграли наши регионы в истории России. Во все времена Урал был опорой страны, основой промышленного потенциала. Очень важно об этом не забывать, передавать из поколения в поколение, доказывать делом», — заявил Текслер.
Банк России презентовал новые банкноты достоинством в пять тысяч рублей. На них изображены знаковые объекты Уральского федерального округа, в том числе монумент «Сказ об Урале», который находится на привокзальной площади Челябинска.
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