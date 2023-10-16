16 октября 2023

Губернатор Текслер оценил челябинский памятник на новой купюре Банка России

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«Уральский завод специального арматуростроения». Челябинск, портрет, текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер отметил значимость Челябинской области в истории страны Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил новую банкноту Банка России, посвященную Уралу. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба правительства региона

«Это признание заслуг наших земляков, важности той роли, которую сыграли наши регионы в истории России. Во все времена Урал был опорой страны, основой промышленного потенциала. Очень важно об этом не забывать, передавать из поколения в поколение, доказывать делом», — заявил Текслер.

Банк России презентовал новые банкноты достоинством в пять тысяч рублей. На них изображены знаковые объекты Уральского федерального округа, в том числе монумент «Сказ об Урале», который находится на привокзальной площади Челябинска.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил новую банкноту Банка России, посвященную Уралу. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба правительства региона «Это признание заслуг наших земляков, важности той роли, которую сыграли наши регионы в истории России. Во все времена Урал был опорой страны, основой промышленного потенциала. Очень важно об этом не забывать, передавать из поколения в поколение, доказывать делом», — заявил Текслер. Банк России презентовал новые банкноты достоинством в пять тысяч рублей. На них изображены знаковые объекты Уральского федерального округа, в том числе монумент «Сказ об Урале», который находится на привокзальной площади Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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