ЦБ РФ показал новые банкноты номиналом в пять и одну тысячу рублей. Фото, видео

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Екатеринбург попал на дизайн банкноты в пять тысяч рублей Фото:

Центральный Банк России показал обновленные версии банкнот номиналом в пять тысяч и одну тысячу рублей, на которых изображены стела Европа—Азия и Нижний Новгород. Новый дизайн банкнот показал зампред ЦБ РФ Сергей Белов на пресс-конференции, посвященный новым банкнотам.

На новой купюре номиналом в пять тысяч рублей изображена стела Европа—Азия, Свердловская область, на оборотной стороне — композиция «Сказ об Урале», которая находится в Челябинске. На лицевой стороне купюры в тысячу рублей изображен Нижний Новгород, передает ЦБ.

Концепция купюры в 5000 рублей была упреждена в 2022 году. В нее вошли: Дом Севастьянова, плотина городского пруда в Екатеринбурге, а также другие достопримечательности.

Новая тысяча
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Новая тысяча
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Новая пятитысячная
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Новая пятитысячная
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Центральный Банк России показал обновленные версии банкнот номиналом в пять тысяч и одну тысячу рублей, на которых изображены стела Европа—Азия и Нижний Новгород. Новый дизайн банкнот показал зампред ЦБ РФ Сергей Белов на пресс-конференции, посвященный новым банкнотам. На новой купюре номиналом в пять тысяч рублей изображена стела Европа—Азия, Свердловская область, на оборотной стороне — композиция «Сказ об Урале», которая находится в Челябинске. На лицевой стороне купюры в тысячу рублей изображен Нижний Новгород, передает ЦБ. Концепция купюры в 5000 рублей была упреждена в 2022 году. В нее вошли: Дом Севастьянова, плотина городского пруда в Екатеринбурге, а также другие достопримечательности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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