ЦБ РФ показал новые банкноты номиналом в пять и одну тысячу рублей. Фото, видео

16 октября 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Екатеринбург попал на дизайн банкноты в пять тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Центральный Банк России показал обновленные версии банкнот номиналом в пять тысяч и одну тысячу рублей, на которых изображены стела Европа—Азия и Нижний Новгород. Новый дизайн банкнот показал зампред ЦБ РФ Сергей Белов на пресс-конференции, посвященный новым банкнотам. На новой купюре номиналом в пять тысяч рублей изображена стела Европа—Азия, Свердловская область, на оборотной стороне — композиция «Сказ об Урале», которая находится в Челябинске. На лицевой стороне купюры в тысячу рублей изображен Нижний Новгород, передает ЦБ . Концепция купюры в 5000 рублей была упреждена в 2022 году. В нее вошли: Дом Севастьянова, плотина городского пруда в Екатеринбурге, а также другие достопримечательности. Фото: пресс-служба Центробанка России Фото: пресс-служба Центробанка России Фото: пресс-служба Центробанка России Фото: пресс-служба Центробанка России

Центральный Банк России показал обновленные версии банкнот номиналом в пять тысяч и одну тысячу рублей, на которых изображены стела Европа—Азия и Нижний Новгород. Новый дизайн банкнот показал зампред ЦБ РФ Сергей Белов на пресс-конференции, посвященный новым банкнотам. На новой купюре номиналом в пять тысяч рублей изображена стела Европа—Азия, Свердловская область, на оборотной стороне — композиция «Сказ об Урале», которая находится в Челябинске. На лицевой стороне купюры в тысячу рублей изображен Нижний Новгород, передает ЦБ. Концепция купюры в 5000 рублей была упреждена в 2022 году. В нее вошли: Дом Севастьянова, плотина городского пруда в Екатеринбурге, а также другие достопримечательности.