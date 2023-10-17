Подозреваемого в нападении на болельщиков в Брюсселе ликвидировали в кафе TF1 INFO: подозреваемого в нападении в Брюсселе убили утром в кафе 17 октября 2023 в 12:04 Размер текста - 17 + Мужчину, подозреваемого в нападении на шведских болельщиков в Брюсселе, застрелили в кафе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мужчина, которого подозревают в нападении на шведов во время футбольного матча в Брюсселе был убит в кафе. Об этом сообщает телеканал TF1 INFO. «Подозреваемый, предположительно стрелявший, был нейтрализован сегодня утром в Брюсселе», — говорится в сообщении. Информацию подтвердил министр внутренних дел Бельгии, отметив, что личность мужчины пока официально не установлена. По данным RTBF, он получил пулевые ранения. Ранее сообщалось, что после стрельбы на футбольном матче в Брюсселе был повышен уровень террористической угрозы. Преступление произошло до начала матча между Швецией и Бельгией. Погибли два гражданина Швеции. Мужчина, которого подозревают в нападении на шведов во время футбольного матча в Брюсселе был убит в кафе. Об этом сообщает телеканал TF1 INFO. «Подозреваемый, предположительно стрелявший, был нейтрализован сегодня утром в Брюсселе», — говорится в сообщении. Информацию подтвердил министр внутренних дел Бельгии, отметив, что личность мужчины пока официально не установлена. По данным RTBF, он получил пулевые ранения. Ранее сообщалось, что после стрельбы на футбольном матче в Брюсселе был повышен уровень террористической угрозы. Преступление произошло до начала матча между Швецией и Бельгией. Погибли два гражданина Швеции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям