Подозреваемого в нападении на болельщиков в Брюсселе ликвидировали в кафе

Мужчину, подозреваемого в нападении на шведских болельщиков в Брюсселе, застрелили в кафе
Мужчина, которого подозревают в нападении на шведов во время футбольного матча в Брюсселе был убит в кафе. Об этом сообщает телеканал TF1 INFO.
«Подозреваемый, предположительно стрелявший, был нейтрализован сегодня утром в Брюсселе», — говорится в сообщении. Информацию подтвердил министр внутренних дел Бельгии, отметив, что личность мужчины пока официально не установлена. По данным RTBF, он получил пулевые ранения.
Ранее сообщалось, что после стрельбы на футбольном матче в Брюсселе был повышен уровень террористической угрозы. Преступление произошло до начала матча между Швецией и Бельгией. Погибли два гражданина Швеции.
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