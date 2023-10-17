Подозреваемого в нападении на болельщиков в Брюсселе ликвидировали в кафе

TF1 INFO: подозреваемого в нападении в Брюсселе убили утром в кафе
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Мужчину, подозреваемого в нападении на шведских болельщиков в Брюсселе, застрелили в кафе Фото:

Мужчина, которого подозревают в нападении на шведов во время футбольного матча в Брюсселе был убит в кафе. Об этом сообщает телеканал TF1 INFO.

«Подозреваемый, предположительно стрелявший, был нейтрализован сегодня утром в Брюсселе», — говорится в сообщении. Информацию подтвердил министр внутренних дел Бельгии, отметив, что личность мужчины пока официально не установлена. По данным RTBF, он получил пулевые ранения.

Ранее сообщалось, что после стрельбы на футбольном матче в Брюсселе был повышен уровень террористической угрозы. Преступление произошло до начала матча между Швецией и Бельгией. Погибли два гражданина Швеции.

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Мужчина, которого подозревают в нападении на шведов во время футбольного матча в Брюсселе был убит в кафе. Об этом сообщает телеканал TF1 INFO. «Подозреваемый, предположительно стрелявший, был нейтрализован сегодня утром в Брюсселе», — говорится в сообщении. Информацию подтвердил министр внутренних дел Бельгии, отметив, что личность мужчины пока официально не установлена. По данным RTBF, он получил пулевые ранения. Ранее сообщалось, что после стрельбы на футбольном матче в Брюсселе был повышен уровень террористической угрозы. Преступление произошло до начала матча между Швецией и Бельгией. Погибли два гражданина Швеции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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