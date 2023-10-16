В Бельгии повысили уровень террористической угрозы после стрельбы на матче

17 октября 2023 в 01:56 Размер текста - 17 +

В результате стрельбы погибли два человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Брюсселе после стрельбы на футбольном матче повысили уровень террористической угрозы. ЧП произошло до начала матча между Бельгией и Швецией. В результате погибли два гражданина Швеции. «Власти Бельгии назвали терактом стрельбу в Брюсселе, в результате которой погибли два гражданина Швеции. Повышен уровень террористической угрозы», — передает издание Sudinfo. Установлено, что мужчина, стрелявший в болельщиков признался, что совершил нападение и является членом «Исламского государства» (ИГ, признано террористическим и запрещено в РФ).

В Брюсселе после стрельбы на футбольном матче повысили уровень террористической угрозы. ЧП произошло до начала матча между Бельгией и Швецией. В результате погибли два гражданина Швеции. «Власти Бельгии назвали терактом стрельбу в Брюсселе, в результате которой погибли два гражданина Швеции. Повышен уровень террористической угрозы», — передает издание Sudinfo. Установлено, что мужчина, стрелявший в болельщиков признался, что совершил нападение и является членом «Исламского государства» (ИГ, признано террористическим и запрещено в РФ).