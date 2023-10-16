В Бельгии повысили уровень террористической угрозы после стрельбы на матче

В результате стрельбы погибли два человека
В Брюсселе после стрельбы на футбольном матче повысили уровень террористической угрозы. ЧП произошло до начала матча между Бельгией и Швецией. В результате погибли два гражданина Швеции.
«Власти Бельгии назвали терактом стрельбу в Брюсселе, в результате которой погибли два гражданина Швеции. Повышен уровень террористической угрозы», — передает издание Sudinfo. Установлено, что мужчина, стрелявший в болельщиков признался, что совершил нападение и является членом «Исламского государства» (ИГ, признано террористическим и запрещено в РФ).
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