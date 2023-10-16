16 октября 2023

В Бельгии повысили уровень террористической угрозы после стрельбы на матче

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Посольство Бельгии. Москва, флаг бельгии
В результате стрельбы погибли два человека Фото:

В Брюсселе после стрельбы на футбольном матче повысили уровень террористической угрозы. ЧП произошло до начала матча между Бельгией и Швецией. В результате погибли два гражданина Швеции.

«Власти Бельгии назвали терактом стрельбу в Брюсселе, в результате которой погибли два гражданина Швеции. Повышен уровень террористической угрозы», — передает издание Sudinfo. Установлено, что мужчина, стрелявший в болельщиков признался, что совершил нападение и является членом «Исламского государства» (ИГ, признано террористическим и запрещено в РФ).

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В Брюсселе после стрельбы на футбольном матче повысили уровень террористической угрозы. ЧП произошло до начала матча между Бельгией и Швецией. В результате погибли два гражданина Швеции. «Власти Бельгии назвали терактом стрельбу в Брюсселе, в результате которой погибли два гражданина Швеции. Повышен уровень террористической угрозы», — передает издание Sudinfo. Установлено, что мужчина, стрелявший в болельщиков признался, что совершил нападение и является членом «Исламского государства» (ИГ, признано террористическим и запрещено в РФ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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