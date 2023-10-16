16 октября 2023

В отель любимого поставщика курганских властей поселят сенаторов. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновники, депутаты
Сенаторы будут проживать в отеле «Воробьевы горы» Фото:

Участники выездного комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, в который входят сенаторы, представители Минобороны и Минпромторга, в Кургане остановятся в гостинице, принадлежащей предпринимателю Владлену Воробейчику. Он регулярно побеждает на аукционах госзакупок. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Высокопоставленные чиновники, которые приедут в Курган в рамках работы выездного Комитета СФ по обороне, поселятся в гостиничном комплексе „Воробьевы горы“. При этом никаких особых предпочтений в размещении и еде высказано не было. Будем кормить традиционными блюдами, угостим обязательно курганской тушенкой, макаронами по-флотски», — рассказал источник.

Ранее сенатор Сергей Муратов сообщал URA.RU, что выездное заседание комитета во главе с его председателем Владимиром Булавиным пройдет с 18 по 20 октября. Гости посетят оборонные предприятия Кургана и обсудят проблемы выполнения гособоронзаказа.

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Участники выездного комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, в который входят сенаторы, представители Минобороны и Минпромторга, в Кургане остановятся в гостинице, принадлежащей предпринимателю Владлену Воробейчику. Он регулярно побеждает на аукционах госзакупок. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Высокопоставленные чиновники, которые приедут в Курган в рамках работы выездного Комитета СФ по обороне, поселятся в гостиничном комплексе „Воробьевы горы“. При этом никаких особых предпочтений в размещении и еде высказано не было. Будем кормить традиционными блюдами, угостим обязательно курганской тушенкой, макаронами по-флотски», — рассказал источник. Ранее сенатор Сергей Муратов сообщал URA.RU, что выездное заседание комитета во главе с его председателем Владимиром Булавиным пройдет с 18 по 20 октября. Гости посетят оборонные предприятия Кургана и обсудят проблемы выполнения гособоронзаказа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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