Участники выездного комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, в который входят сенаторы, представители Минобороны и Минпромторга, в Кургане остановятся в гостинице, принадлежащей предпринимателю Владлену Воробейчику. Он регулярно побеждает на аукционах госзакупок. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Высокопоставленные чиновники, которые приедут в Курган в рамках работы выездного Комитета СФ по обороне, поселятся в гостиничном комплексе „Воробьевы горы“. При этом никаких особых предпочтений в размещении и еде высказано не было. Будем кормить традиционными блюдами, угостим обязательно курганской тушенкой, макаронами по-флотски», — рассказал источник.
Ранее сенатор Сергей Муратов сообщал URA.RU, что выездное заседание комитета во главе с его председателем Владимиром Булавиным пройдет с 18 по 20 октября. Гости посетят оборонные предприятия Кургана и обсудят проблемы выполнения гособоронзаказа.
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