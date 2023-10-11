В Кургане пройдет очень редкое событие, связанное с оборонной промышленностью

Курганские оборонные заводы посетят высокопоставленные политики из Москвы

Сенатор Сергей Муратов и губернатор Вадим Шумков договорились провести в Кургане крупное мероприятие, связанное с оборонкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатор Сергей Муратов добился проведения в Кургане чрезвычайно редкого события — выездного Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. В Кургане он запланирован с 18 по 20 октября. Об этом URA.RU стало известно от источников, Муратов информацию подтвердил.

«Нужно понимать, что это очень редкое событие. Выездные комитеты проводятся максимум два раза в год — в весеннюю или осеннюю сессии. Это огромное событие для региона. Мероприятие проводится по инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова», — отметил Муратов в разговоре с URA.RU.

Помимо членов комитета во главе с его председателем Виктором Бондаревым, среди участников — представители Минобороны, Генпрокуратуры, федеральных министерств и ведомств, 10 сенаторов. Высокопоставленные гости посетят оборонные предприятия Кургана. Также обсудят проблемы выполнения гособоронзаказа, чтобы оперативно их решить.

URA.RU ранее писало, что сенатор от Курганской области Сергей Муратов избран заместителем председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ. Курганского политика присмотрели на это место, учитывая его реальный опыт работы в оборонной промышленности.

Особое внимание проблемам военной промышленности также уделяет губернатор Шумков. В частности, правительство помогает решить оборонным предприятиям вопросы с кадровым дефицитом. Правительство РФ, со слов губернатора, отметило Курганскую область пятыми по успешности регионом в стране по обеспечению кадрами оборонных предприятий.