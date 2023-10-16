Сенатор РФ Исаков попросил силовиков защитить губернатора ХМАО от нападок

Сенатор Совета Федерации Эдуард Исаков назвал клеветой распространение информации о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова якобы дискредитировала своей фразой Вооруженные силы России «мы не готовились к этой войне. Она нам не нужна». Политик в своем telegram-канале потребовал привлечь к ответственности медиа, которые «развязали против Комаровой войну в Интернете».
«Вот уже четвертый день одиозные деятели в Интернете продолжают публично поливать грязью нашего губернатора — Наталью Владимировну Комарову. Ее отдельные слова трактуются на разные лады. Проплачиваются публикации в telegram-каналах, делают видеонарезки и монтаж, а потом скармливают эти сюжеты публике. Выдавая за чистую монету. Такое поведение — удел либо психически нездоровых людей, либо заранее организованных кем-то провокаторов. А скорее всего врагов. <…> Считаю, что против Натальи Владимировны Комаровой совершается преступление, организованное группой по предварительному сговору. По сути, развернута война в Интернете. Цель злоумышленников — дискредитировать губернатора, как должностное лицо, оказывающее содействие нашим Вооруженным Силам в выполнении возложенных на них задач. Прошу считать мое обращение официальным заявлением в правоохранительные органы с просьбой привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности», — заявил сенатор.
Исаков призвал единомышленников присоединиться к его заявлению. Он добавил, что Комарова — настоящий патриот своего Отечества. «Это говорю вам я, и к моим словам присоединятся тысячи таких же неравнодушных югорчан. С ними согласятся и наши воины, которые сейчас несут службу на дальних рубежах Родины. Наши бойцы лично знают, какую поддержку им оказывает Наталья Владимировна, которая бывает на передовой практически каждый месяц. Эту позицию поддержат и жители новых территорий нашей страны, которым Югра помогает оправиться от потрясений развязанной против них войны», — добавил политик.
Ранее URA.RU писало, что федеральный политолог Минченко назвал ситуацию вокруг заявления Комаровой надуманной. По его мнению, высказывание было вырвано из контекста.
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