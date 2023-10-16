Сенатор РФ Исаков попросил силовиков защитить губернатора ХМАО от нападок

17 октября 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Сенатор Исаков назвал атаку на губернатора ХМАО клеветой (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сенатор Совета Федерации Эдуард Исаков назвал клеветой распространение информации о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова якобы дискредитировала своей фразой Вооруженные силы России «мы не готовились к этой войне. Она нам не нужна». Политик в своем telegram-канале потребовал привлечь к ответственности медиа, которые «развязали против Комаровой войну в Интернете». «Вот уже четвертый день одиозные деятели в Интернете продолжают публично поливать грязью нашего губернатора — Наталью Владимировну Комарову. Ее отдельные слова трактуются на разные лады. Проплачиваются публикации в telegram-каналах, делают видеонарезки и монтаж, а потом скармливают эти сюжеты публике. Выдавая за чистую монету. Такое поведение — удел либо психически нездоровых людей, либо заранее организованных кем-то провокаторов. А скорее всего врагов. <…> Считаю, что против Натальи Владимировны Комаровой совершается преступление, организованное группой по предварительному сговору. По сути, развернута война в Интернете. Цель злоумышленников — дискредитировать губернатора, как должностное лицо, оказывающее содействие нашим Вооруженным Силам в выполнении возложенных на них задач. Прошу считать мое обращение официальным заявлением в правоохранительные органы с просьбой привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности», — заявил сенатор. Исаков призвал единомышленников присоединиться к его заявлению. Он добавил, что Комарова — настоящий патриот своего Отечества. «Это говорю вам я, и к моим словам присоединятся тысячи таких же неравнодушных югорчан. С ними согласятся и наши воины, которые сейчас несут службу на дальних рубежах Родины. Наши бойцы лично знают, какую поддержку им оказывает Наталья Владимировна, которая бывает на передовой практически каждый месяц. Эту позицию поддержат и жители новых территорий нашей страны, которым Югра помогает оправиться от потрясений развязанной против них войны», — добавил политик. Ранее URA.RU писало, что федеральный политолог Минченко назвал ситуацию вокруг заявления Комаровой надуманной. По его мнению, высказывание было вырвано из контекста. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сенатор Совета Федерации Эдуард Исаков назвал клеветой распространение информации о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова якобы дискредитировала своей фразой Вооруженные силы России «мы не готовились к этой войне. Она нам не нужна». Политик в своем telegram-канале потребовал привлечь к ответственности медиа, которые «развязали против Комаровой войну в Интернете». «Вот уже четвертый день одиозные деятели в Интернете продолжают публично поливать грязью нашего губернатора — Наталью Владимировну Комарову. Ее отдельные слова трактуются на разные лады. Проплачиваются публикации в telegram-каналах, делают видеонарезки и монтаж, а потом скармливают эти сюжеты публике. Выдавая за чистую монету. Такое поведение — удел либо психически нездоровых людей, либо заранее организованных кем-то провокаторов. А скорее всего врагов. <…> Считаю, что против Натальи Владимировны Комаровой совершается преступление, организованное группой по предварительному сговору. По сути, развернута война в Интернете. Цель злоумышленников — дискредитировать губернатора, как должностное лицо, оказывающее содействие нашим Вооруженным Силам в выполнении возложенных на них задач. Прошу считать мое обращение официальным заявлением в правоохранительные органы с просьбой привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности», — заявил сенатор. Исаков призвал единомышленников присоединиться к его заявлению. Он добавил, что Комарова — настоящий патриот своего Отечества. «Это говорю вам я, и к моим словам присоединятся тысячи таких же неравнодушных югорчан. С ними согласятся и наши воины, которые сейчас несут службу на дальних рубежах Родины. Наши бойцы лично знают, какую поддержку им оказывает Наталья Владимировна, которая бывает на передовой практически каждый месяц. Эту позицию поддержат и жители новых территорий нашей страны, которым Югра помогает оправиться от потрясений развязанной против них войны», — добавил политик. Ранее URA.RU писало, что федеральный политолог Минченко назвал ситуацию вокруг заявления Комаровой надуманной. По его мнению, высказывание было вырвано из контекста.