Политолог Минченко: обвинения Комаровой в дискредитации армии надуманы

16 октября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Политолог Евгений Минченко дал экспертную оценку высказыванию губернатора Югры (архивное фото) Фото: Олег Барханов © URA.RU Федеральный политолог Евгений Минченко назвал надуманной попытку тюменского активиста Юрия Рябцева обвинить губернатора ХМАО Наталью Комарову в дискредитации армии РФ. В беседе с корреспондентом URA.RU он подчеркнул, что глава Югры сказала то же самое, о чем постоянно говорит президент России Владимир Путин. «Наталья Владимировна, в общем, сказала ровно то же самое, что все время говорит Путин. Что не Россия была инициатором этого конфликта, что это было ответом сначала на государственный переворот на Украине, затем на атаку на население Донбасса и на выстраивание на основе Украины „Анти-России“. Высказывание Комаровой было абсолютно в русле официальной идеологии. Все это надуманная история», — прокомментировал Минченко. Экспертную оценку высказыванию главы Югры дал также telegram-канал «Госсовет 2.0», входящий в пул «Минченко Консалтинг». «Попытки найти в словах губернатора Югры Натальи Комаровой дискредитацию армии выглядят смешно. К чести Натальи Владимировны надо отметить, что она не избегает прямого общения с избирателями и всегда готова ответить на самые острые вопросы», — отмечают авторы. Ранее URA.RU писало, что в поддержку губернатора ХМАО выступили сенатор Совета Федерации РФ Эдуард Исаков и экс-прессек военного командования ДНР Эдуард Басурин. Они назвали донос в полицию тюменского активиста Юрия Рябцева на Комарову хайпом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральный политолог Евгений Минченко назвал надуманной попытку тюменского активиста Юрия Рябцева обвинить губернатора ХМАО Наталью Комарову в дискредитации армии РФ. В беседе с корреспондентом URA.RU он подчеркнул, что глава Югры сказала то же самое, о чем постоянно говорит президент России Владимир Путин. «Наталья Владимировна, в общем, сказала ровно то же самое, что все время говорит Путин. Что не Россия была инициатором этого конфликта, что это было ответом сначала на государственный переворот на Украине, затем на атаку на население Донбасса и на выстраивание на основе Украины „Анти-России“. Высказывание Комаровой было абсолютно в русле официальной идеологии. Все это надуманная история», — прокомментировал Минченко. Экспертную оценку высказыванию главы Югры дал также telegram-канал «Госсовет 2.0», входящий в пул «Минченко Консалтинг». «Попытки найти в словах губернатора Югры Натальи Комаровой дискредитацию армии выглядят смешно. К чести Натальи Владимировны надо отметить, что она не избегает прямого общения с избирателями и всегда готова ответить на самые острые вопросы», — отмечают авторы. Ранее URA.RU писало, что в поддержку губернатора ХМАО выступили сенатор Совета Федерации РФ Эдуард Исаков и экс-прессек военного командования ДНР Эдуард Басурин. Они назвали донос в полицию тюменского активиста Юрия Рябцева на Комарову хайпом.