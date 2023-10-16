16 октября 2023

В Тобольске пропала девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Район где пропала Аня Анисимова.Тюмень, девочка, школьница
Девочка ушла из дома 16 октября Фото:

В Тобольске пропала школьница. Девочку разыскивают с вечера 16 октября. Информация о поиске появилась в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Ведем поиски ученицы школы 16, Балахоновой Валерии. Ушла вчера вечером из дома. Домой не приходила. Видели в последний раз на детской площадке в 10-м микрорайоне», — указано в ориентировке.

Школьница была одета в красную куртку и черную шапку. Всех, кто владеет какой-либо информацией о ребенке, просят позвонить по номеру телефона +7 (982) 986-60-53.

Девочка ушла из дома вечером 16 октября
Девочка ушла из дома вечером 16 октября
Фото:

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В Тобольске пропала школьница. Девочку разыскивают с вечера 16 октября. Информация о поиске появилась в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». «Ведем поиски ученицы школы 16, Балахоновой Валерии. Ушла вчера вечером из дома. Домой не приходила. Видели в последний раз на детской площадке в 10-м микрорайоне», — указано в ориентировке. Школьница была одета в красную куртку и черную шапку. Всех, кто владеет какой-либо информацией о ребенке, просят позвонить по номеру телефона +7 (982) 986-60-53.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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