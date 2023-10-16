Девочка ушла из дома 16 октября
В Тобольске пропала школьница. Девочку разыскивают с вечера 16 октября. Информация о поиске появилась в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».
«Ведем поиски ученицы школы 16, Балахоновой Валерии. Ушла вчера вечером из дома. Домой не приходила. Видели в последний раз на детской площадке в 10-м микрорайоне», — указано в ориентировке.
Школьница была одета в красную куртку и черную шапку. Всех, кто владеет какой-либо информацией о ребенке, просят позвонить по номеру телефона +7 (982) 986-60-53.
Девочка ушла из дома вечером 16 октября
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