WSJ: ракеты ATACMS были поставлены на Украину тайно

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Ракеты ATACMS были тайно доставлены на Украину, пишет WSJ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украину тайно доставили несколько ракет ATACMS, которые повысят возможности Киева в нанесении дальних ударов на важном этапе контрнаступления. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Небольшое количество ракет ATACMS в последние дни было тайно отправлено на Украину», — передает слова источника газета The Wall Street Journal. Он добавил, что эти ракеты помогут улучшить потенциал ВСУ в нанесении дальних ударов. Украина уже применила новое вооружение в атаке против российских войск.

Киев получил ракеты большой дальности ATACMS от США. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который также упомянул, что эти ракеты были использованы для нанесения удара по аэродрому в Бердянске. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вооруженные силы Украины не будут использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории России, передает «Ридус».

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На Украину тайно доставили несколько ракет ATACMS, которые повысят возможности Киева в нанесении дальних ударов на важном этапе контрнаступления. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Небольшое количество ракет ATACMS в последние дни было тайно отправлено на Украину», — передает слова источника газета The Wall Street Journal. Он добавил, что эти ракеты помогут улучшить потенциал ВСУ в нанесении дальних ударов. Украина уже применила новое вооружение в атаке против российских войск. Киев получил ракеты большой дальности ATACMS от США. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который также упомянул, что эти ракеты были использованы для нанесения удара по аэродрому в Бердянске. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вооруженные силы Украины не будут использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории России, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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