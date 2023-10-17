Украина получила ракеты большой дальности ATACMS от США

17 октября 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

Украина получила ATACMS от США Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев уже получил ракеты большой дальности от США. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «Ну что, ATACMS уже у нас», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Он добавил, что удар по аэродрому в Бердянске был нанесен именно этими ракетами. Утром 17 октября сообщалось об атаке Вооруженных сил Украины по аэродрому российской армии. Тогда предполагалось, что удар был нанесен американскими ракетами, передает «Царьград». URA.RU приводило информацию о том, что стоит знать о дальнобойных ракетах, которые Запад предоставил Киеву.

Киев уже получил ракеты большой дальности от США. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «Ну что, ATACMS уже у нас», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Он добавил, что удар по аэродрому в Бердянске был нанесен именно этими ракетами. Утром 17 октября сообщалось об атаке Вооруженных сил Украины по аэродрому российской армии. Тогда предполагалось, что удар был нанесен американскими ракетами, передает «Царьград». URA.RU приводило информацию о том, что стоит знать о дальнобойных ракетах, которые Запад предоставил Киеву.