ЦАХАЛ открестился от удара по больнице в Газе, от которого погибли 800 человек

ЦАХАЛ: ракетный удар по больнице в Газе произвели боевики «Исламского джихада»*
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Ракетный удар по больнице нанесли террористы, заявляют в ЦАХАЛ Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Неудачный ракетный пуск запрещенной террористической организации «Исламский джихад» привел к попаданию в больницу «Аль-Ахли Аль-Маадани» в Газе. Об этом заявляет армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Террористическая организация „Исламский джихад“ произвела неудачный ракетный пуск по больнице „Аль-Ахли“ в городе Газа», — пишет пресс-служба ЦАХАЛ. Также армия Израиля предоставила кадры окрестностей больницы до и после этого удара.

Ракетный удар по больнице в Газе произошел вечером 17 октября. В результате погибли более 800 человек. Многие страны мира обвинили в происшествии Израиль. Подробнее в материале URA.RU о главном за ночь 18 октября о войне на Ближнем Востоке.

*«Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация

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Неудачный ракетный пуск запрещенной террористической организации «Исламский джихад» привел к попаданию в больницу «Аль-Ахли Аль-Маадани» в Газе. Об этом заявляет армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Террористическая организация „Исламский джихад“ произвела неудачный ракетный пуск по больнице „Аль-Ахли“ в городе Газа», — пишет пресс-служба ЦАХАЛ. Также армия Израиля предоставила кадры окрестностей больницы до и после этого удара. Ракетный удар по больнице в Газе произошел вечером 17 октября. В результате погибли более 800 человек. Многие страны мира обвинили в происшествии Израиль. Подробнее в материале URA.RU о главном за ночь 18 октября о войне на Ближнем Востоке. *«Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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