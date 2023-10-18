ЦАХАЛ открестился от удара по больнице в Газе, от которого погибли 800 человек

Неудачный ракетный пуск запрещенной террористической организации «Исламский джихад» привел к попаданию в больницу «Аль-Ахли Аль-Маадани» в Газе. Об этом заявляет армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Террористическая организация „Исламский джихад“ произвела неудачный ракетный пуск по больнице „Аль-Ахли“ в городе Газа», — пишет пресс-служба ЦАХАЛ. Также армия Израиля предоставила кадры окрестностей больницы до и после этого удара.
Неудачный ракетный пуск запрещенной террористической организации «Исламский джихад» привел к попаданию в больницу «Аль-Ахли Аль-Маадани» в Газе. Об этом заявляет армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Террористическая организация „Исламский джихад“ произвела неудачный ракетный пуск по больнице „Аль-Ахли“ в городе Газа», — пишет пресс-служба ЦАХАЛ. Также армия Израиля предоставила кадры окрестностей больницы до и после этого удара. Ракетный удар по больнице в Газе произошел вечером 17 октября. В результате погибли более 800 человек. Многие страны мира обвинили в происшествии Израиль. Подробнее в материале URA.RU о главном за ночь 18 октября о войне на Ближнем Востоке. *«Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация