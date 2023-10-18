Сотни человек погибли из-за удара в секторе Газа: главное за ночь 18 октября

По всему Ближнему Востоку начались массовые протесты после удара по больнице в секторе Газа
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
По баптистской больнице в секторе Газа нанесли ракетный удар, в результате которого погибли более 800 человек. Израиль станет одним из крупнейших получателей военной помощи от США. URA.RU приводит главные новости о палестино-израильском конфликте за ночь 18 октября.
- В секторе Газа был нанесен удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани». В результате атаки погибли больше 800 человек. Мировое сообщество обвинило в содеянном Израиль, а генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что пришел в ужас от произошедшего и осудил Иерусалим. Однако представители израильской армии заявили, что взрыв в больнице произошел из-за неудачного запуска ракеты движением ХАМАС, передает телеканал 360.
- В результате атаки на больницу президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси, король Иордании Абдалла II ибн Хусейн, глава Сирии Башар Асад, а также кубинский лидер Мигель Диас-Канель обвинили Израиль в произошедшем. Осудили еврейское государство и дипведомства Турции, Ирака и Венесуэлы. Также президент Ирана Эбрахим Раиси кроме Иерусалима возложил ответственность на США. Кроме того, Вашингтон обвинил и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сказав, что «Соединенные Штаты цинично зарабатывают на войнах».
- Однако не все страны заявили о вине Израиля за случившееся. Так, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и президент Франции Эммануэль Макрон осудили атаку, но не стали никого обвинять. К расследованию произошедшего также призвали в МИДах Нидерландов, Испании, Великобритании и Японии.
- После авиаудара по больнице и гибели сотен гражданских по Ближнему Востоку начались протесты. Так, акции прошли в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане. Кроме того, ливанское движение «Хезболла» объявило среду 18 октября «днем гнева» против Израиля.
- США планируют выделить Израилю 10 миллиардов долларов экстренной помощи. Такой шаг со стороны Вашингтона сделает еврейское государство одним из самых крупных получателей американского финансирования. Также пакет поддержки превысит в 2,4 раза помощь, выделенную Украине.
- Лидеры палестинской группировки ХАМАС заявили, что отпустят заложников, если израильская армия перестанет наносить удары по сектору Газа. Уточняется, что в случае прекращения огня пленные будут отпущены в течение часа.
- Израилю нужны сотни тонн взрывчатки вместо гуманитарной помощи, заявил министр нацбезопасности страны Итамир Бен-Гвир. По его словам, Иерусалим будет наносить удары по Газе до тех пор, пока ХАМАС не отпустит заложников.
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