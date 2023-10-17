Удар по больнице был нанесен Израилем (архивное фото)
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Последствием удара Израиля по больнице в секторе Газа стала смерть 500 мирных жителей. Об этом сообщает представитель министра здравоохранения Газы.
«Более 500 жертв в результате нападения на баптистскую больницу Аль-Ахли», — сообщил представитель, его слова передает иракское издание Sabereen news в своем telegram-канале. Однако он не привел информации о раненых.
Ранее сообщалось, что израильские самолеты нанесли удары по европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в секторе Газа. Учреждения частично разрушились.
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