Из-за удара Израиля по больнице в Газе погибло более 500 человек. Видео

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Удар по больнице был нанесен Израилем (архивное фото) Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Последствием удара Израиля по больнице в секторе Газа стала смерть 500 мирных жителей. Об этом сообщает представитель министра здравоохранения Газы.

«Более 500 жертв в результате нападения на баптистскую больницу Аль-Ахли», — сообщил представитель, его слова передает иракское издание Sabereen news в своем telegram-канале. Однако он не привел информации о раненых.

Ранее сообщалось, что израильские самолеты нанесли удары по европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в секторе Газа. Учреждения частично разрушились.

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Последствием удара Израиля по больнице в секторе Газа стала смерть 500 мирных жителей. Об этом сообщает представитель министра здравоохранения Газы. «Более 500 жертв в результате нападения на баптистскую больницу Аль-Ахли», — сообщил представитель, его слова передает иракское издание Sabereen news в своем telegram-канале. Однако он не привел информации о раненых. Ранее сообщалось, что израильские самолеты нанесли удары по европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в секторе Газа. Учреждения частично разрушились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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