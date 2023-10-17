Из-за удара Израиля по больнице в Газе погибло более 500 человек. Видео

17 октября 2023 в 22:35 Размер текста - 17 +

Удар по больнице был нанесен Израилем (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Последствием удара Израиля по больнице в секторе Газа стала смерть 500 мирных жителей. Об этом сообщает представитель министра здравоохранения Газы. «Более 500 жертв в результате нападения на баптистскую больницу Аль-Ахли», — сообщил представитель, его слова передает иракское издание Sabereen news в своем telegram-канале. Однако он не привел информации о раненых. Ранее сообщалось, что израильские самолеты нанесли удары по европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в секторе Газа. Учреждения частично разрушились.

Последствием удара Израиля по больнице в секторе Газа стала смерть 500 мирных жителей. Об этом сообщает представитель министра здравоохранения Газы. «Более 500 жертв в результате нападения на баптистскую больницу Аль-Ахли», — сообщил представитель, его слова передает иракское издание Sabereen news в своем telegram-канале. Однако он не привел информации о раненых. Ранее сообщалось, что израильские самолеты нанесли удары по европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в секторе Газа. Учреждения частично разрушились.