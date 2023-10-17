В Челябинске устранили масштабную коммунальную аварию на северо-западе

В Курчатовском районе Челябинска вернули тепло в 112 жилых домов. Как сообщили в пресс-службе компании «УСТЭК-Челябинск», произошедшая 17 октября авария устранена и до 12 часов отопление будет восстановлено во всех микрорайонах.
«Из-за повреждения трубопровода диаметром 800 мм по Комсомольскому проспекту во вторник, 17 октября, были отключены 112 жилых домов. В 9 часов 10 минут среды работы по локализации поврежденного участка были закончены. До 12 часов будет произведено заполнение и включение сетей микрорайонов», — сообщили в теплоснабжающей организации.
Авария произошла в 12:30 вторника. Для устранения специалисты работали круглосуточно. К 24 часам теплоснабжение восстановили в 36 домах. В настоящее время к теплу подключают оставшиеся. Представители компании «УСТЭК-Челябинск» принесли жителям извинения за доставленные неудобства.
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