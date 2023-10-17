17 октября 2023

Дизайнер Лебедев вступил в ряды защитников губернатора ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Блогер Артемий Лебедев назвал тюменского общественника Рябцева хайпожором Фото:

Дизайнер Артемий Лебедев вступил в ряды защитников губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Блогер в своем выпуске на YouTube-канале «Самые честные новости. Артемий Лебедев» назвал тюменского общественника Юрия Рябцева, написавшего донос на главу Югры, хайпожором и предположил, что в полиции его пошлют на три буквы.

«Он услышал, что глава ХМАО употребила в речи слово „война“, перевозбудился, и решил, что на этом можно каким-то образом заработать каких-то своих очков. Написал заявление в полицию, но, очевидно, будет послан на <…>», — заявил Лебедев.

Лебедев также посоветовал Рябцеву отправиться по указанному адресу со своими претензиями. «Потому что слово „война“ говорил даже Путин», — уточнил блогер.

Ранее URA.RU писало, что в защиту Комаровой выступали другие лидеры общественного мнения: сенатор Исаков, экс-прессек ДНР Басурин и даже югорские бойцы. Они предложили Рябцеву отправиться на СВО.

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Дизайнер Артемий Лебедев вступил в ряды защитников губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Блогер в своем выпуске на YouTube-канале «Самые честные новости. Артемий Лебедев» назвал тюменского общественника Юрия Рябцева, написавшего донос на главу Югры, хайпожором и предположил, что в полиции его пошлют на три буквы. «Он услышал, что глава ХМАО употребила в речи слово „война“, перевозбудился, и решил, что на этом можно каким-то образом заработать каких-то своих очков. Написал заявление в полицию, но, очевидно, будет послан на <…>», — заявил Лебедев. Лебедев также посоветовал Рябцеву отправиться по указанному адресу со своими претензиями. «Потому что слово „война“ говорил даже Путин», — уточнил блогер. Ранее URA.RU писало, что в защиту Комаровой выступали другие лидеры общественного мнения: сенатор Исаков, экс-прессек ДНР Басурин и даже югорские бойцы. Они предложили Рябцеву отправиться на СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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