Дизайнер Артемий Лебедев вступил в ряды защитников губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Блогер в своем выпуске на YouTube-канале «Самые честные новости. Артемий Лебедев» назвал тюменского общественника Юрия Рябцева, написавшего донос на главу Югры, хайпожором и предположил, что в полиции его пошлют на три буквы.
«Он услышал, что глава ХМАО употребила в речи слово „война“, перевозбудился, и решил, что на этом можно каким-то образом заработать каких-то своих очков. Написал заявление в полицию, но, очевидно, будет послан на <…>», — заявил Лебедев.
Лебедев также посоветовал Рябцеву отправиться по указанному адресу со своими претензиями. «Потому что слово „война“ говорил даже Путин», — уточнил блогер.
Ранее URA.RU писало, что в защиту Комаровой выступали другие лидеры общественного мнения: сенатор Исаков, экс-прессек ДНР Басурин и даже югорские бойцы. Они предложили Рябцеву отправиться на СВО.
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