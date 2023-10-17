Пробки затрудняют движение на соседних улицах
На улице Пушкина от Центрального рынка до улицы Газеты Звезда затруднено движение. Причиной стал ремонт небольшого участка дороги на Колхозной площади.
«Возле кольца на Колхозной площади латают небольшой кусочек дороги», — пишет 59.ru со ссылкой на автомобилистов. По данным сервиса «Яндекс Карты» пробки также образовались на соседних улицах. Движение затруднено на улице Куйбышева от улицы Революции до Екатерининской и на таком же отрезке на Комсомольском проспекте.
По данным сервиса «Яндекс Карты», пробки в городе — 5 баллов
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