Фирма, созданная сыном бывшего мэра Кургана Ельчанинова, судится с ее экс-директором

«ГПИмясомолпром» из Кургана требует более 21 млн рублей с бывшего руководителя

23 октября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Компания «ГПИмясомолпром» подала в суд на бывшего руководителя Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Компания «ГПИмясомолпром», созданная сыном экс-мэра Кургана Анатолия Ельчанинова — Максимом Ельчаниновым, требует более 21 миллиона рублей от бывшего руководителя Эдуарда Симакова. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Курганской области. «ООО „ГПИмясомолпром“ обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к Симакову Эдуарду о взыскании убытков в размере 21 130 340 рублей. Из них 4 427 975 рублей реальный ущерб, 16 702 365 рублей упущенная выгода», — указано в материалах суда. Следующее заседание назначено на 31 октября 2023 года. Ранее URA.RU писало, что бывшая фирма сына экс-главы Кургана Ельчанинова подала в суд на ямальские власти. Компания «ГПИмясомолпром» требует более двух млн рублей, говорится в данных арбитража.

Компания «ГПИмясомолпром», созданная сыном экс-мэра Кургана Анатолия Ельчанинова — Максимом Ельчаниновым, требует более 21 миллиона рублей от бывшего руководителя Эдуарда Симакова. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Курганской области. «ООО „ГПИмясомолпром“ обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к Симакову Эдуарду о взыскании убытков в размере 21 130 340 рублей. Из них 4 427 975 рублей реальный ущерб, 16 702 365 рублей упущенная выгода», — указано в материалах суда. Следующее заседание назначено на 31 октября 2023 года. Ранее URA.RU писало, что бывшая фирма сына экс-главы Кургана Ельчанинова подала в суд на ямальские власти. Компания «ГПИмясомолпром» требует более двух млн рублей, говорится в данных арбитража.