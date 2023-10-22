Фирма, созданная сыном бывшего мэра Кургана Ельчанинова, судится с ее экс-директором

Компания «ГПИмясомолпром», созданная сыном экс-мэра Кургана Анатолия Ельчанинова — Максимом Ельчаниновым, требует более 21 миллиона рублей от бывшего руководителя Эдуарда Симакова. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Курганской области.
«ООО „ГПИмясомолпром“ обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к Симакову Эдуарду о взыскании убытков в размере 21 130 340 рублей. Из них 4 427 975 рублей реальный ущерб, 16 702 365 рублей упущенная выгода», — указано в материалах суда. Следующее заседание назначено на 31 октября 2023 года.
Ранее URA.RU писало, что бывшая фирма сына экс-главы Кургана Ельчанинова подала в суд на ямальские власти. Компания «ГПИмясомолпром» требует более двух млн рублей, говорится в данных арбитража.
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