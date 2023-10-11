Бывшая фирма сына экс-мэра Кургана Ельчанинова судится с властями Ямала

11 октября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

«ГПИмясомолпром» требует от компании властей Ямала более 2 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «ГПИмясомолпром», созданная сыном экс-главы Кургана Анатолия Ельчанинова — Максимом Ельчаниновым, требует от Управления капитального строительства из Надыма (ЯНАО) более двух миллионов рублей задолженности. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа. «ООО „ГПИмясомолпром“ обратилось в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с исковым заявлением к муниципальному учреждению „Управление капитального строительства и капитального ремонта“ (г. Надым) стоимости фактически выполненных работ по муниципальному контракту от 21.08.2018 года в размере взыскания 1 990 000 рублей», — говорится в картотеке. Также курганская фирма требует взыскать более 453 тысяч рублей неустойки, а также оплатить расходы по уплате госпошлины. Судебные разбирательства между ООО «ГПИмясомолпром» и МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» переносились семь раз. Следующее заседание запланировано на 22 ноября 2023 года. URA.RU направило соответствующие запросы. На момент публикации ответы не поступили. Информация дополнится после получения комментариев. Ранее URA.RU писало, что свердловский ТЦ хочет обанкротить компанию «Инграни Кофе», принадлежащую курганскому бизнесмену Максиму Ельчанинову. Также сообщалось, что московская компания сына экс-главы Кургана судится с созданной им фирмой. Согласно данным арбитража, «ОВК-Инвест» требует от «ГПИмясомолпром» более 3,6 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «ГПИмясомолпром», созданная сыном экс-главы Кургана Анатолия Ельчанинова — Максимом Ельчаниновым, требует от Управления капитального строительства из Надыма (ЯНАО) более двух миллионов рублей задолженности. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа. «ООО „ГПИмясомолпром“ обратилось в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с исковым заявлением к муниципальному учреждению „Управление капитального строительства и капитального ремонта“ (г. Надым) стоимости фактически выполненных работ по муниципальному контракту от 21.08.2018 года в размере взыскания 1 990 000 рублей», — говорится в картотеке. Также курганская фирма требует взыскать более 453 тысяч рублей неустойки, а также оплатить расходы по уплате госпошлины. Судебные разбирательства между ООО «ГПИмясомолпром» и МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» переносились семь раз. Следующее заседание запланировано на 22 ноября 2023 года. URA.RU направило соответствующие запросы. На момент публикации ответы не поступили. Информация дополнится после получения комментариев. Ранее URA.RU писало, что свердловский ТЦ хочет обанкротить компанию «Инграни Кофе», принадлежащую курганскому бизнесмену Максиму Ельчанинову. Также сообщалось, что московская компания сына экс-главы Кургана судится с созданной им фирмой. Согласно данным арбитража, «ОВК-Инвест» требует от «ГПИмясомолпром» более 3,6 млн рублей.