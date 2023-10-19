Россияне перешли на китайские шины. Инфографика

19 октября 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Иностранные шины подорожали и почти исчезли с российского рынка, сказал Роман Тимашов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россияне отдали предпочтение китайским и российским производителям шин из-за их цены и приспособленности к местному дорожному покрытию. Об этом в беседе с URA.RU сообщил директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. «В текущем сезоне клиенты чаще делают выбор в пользу китайских производителей. Год назад китайские и отечественные шины практически заменили западные бренды. Объема продукции хватает, чтобы удовлетворить потребности автомобилистов. Преимущества китайских шин заключается в низкой стоимости, широком ассортименте моделей и размеров, а также их доступности на рынке. Что касается покрышек отечественного производства, то они лучше приспособлены к условиям российских дорог и климата. Российские шины часто разрабатываются с учетом потребностей владельцев автомобилей, что делает их надежными и долговечными», — сказал Роман Тимашов. Новость по теме В России стоимость зимних шин за год выросла 14% Несмотря на отсутствие дефицита, у некоторых покупателей возникли сложности с покупкой необходимой резины, продолжил директор по постпродажному обслуживанию. «Ассортимент производителей шин, покинувших российский рынок, предельно сократился. Новые модели есть в наличии для ходовых размеров, но стоимость может быть в два и более раза выше по сравнению с колесами из Китая. Есть клиенты, которые готовы переплачивать за европейские бренды и новые модели — все зависит от финансовых возможностей конкретного покупателя и целесообразности. Есть сложности с разноразмерными шинами — недостаточное количество предложений. К тому же, могут быть некоторые проблемы с наличием шин для новых автомобилей на рынке и редких моделей, ввезенных по параллельному импорту» — объяснил эксперт. Сколько в среднем придется заплатить за зимнюю резину? «Стоимость шин зависит от размера — чем больше диаметр, тем выше цена колес. Также на цену влияет профиль колеса, тип покрышек и производитель», — отметил собеседник агентства. Пример средней стоимости D15 — 18-20 тысяч рублей за четыре покрышки (производство Китай и Россия);

других зарубежных производителей — 24-30 тысяч рублей;

D17 китайского или российского производства — 25-30 тысяч;

новые модели европейских производителей — до 60 тысяч рублей;

цены D20 варьируются от 40 до 160 тысяч рублей за комплект. Стоимость шиномонтажа зависит от ряда факторов. «Чем больше диаметр, тем дороже. Плюс наценка может быть за низкий профиль и шины runflat. В среднем стоимость шиномонтажа в сервисном центре официального дилера составляет не более 10 000 рублей. Пока ажиотажа нет, но возможно одномоментное повышение цен в случае ухудшения погодных условий и увеличения спроса соответственно» — заключил Роман Тимашов. Инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне отдали предпочтение китайским и российским производителям шин из-за их цены и приспособленности к местному дорожному покрытию. Об этом в беседе с URA.RU сообщил директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. «В текущем сезоне клиенты чаще делают выбор в пользу китайских производителей. Год назад китайские и отечественные шины практически заменили западные бренды. Объема продукции хватает, чтобы удовлетворить потребности автомобилистов. Преимущества китайских шин заключается в низкой стоимости, широком ассортименте моделей и размеров, а также их доступности на рынке. Что касается покрышек отечественного производства, то они лучше приспособлены к условиям российских дорог и климата. Российские шины часто разрабатываются с учетом потребностей владельцев автомобилей, что делает их надежными и долговечными», — сказал Роман Тимашов. Несмотря на отсутствие дефицита, у некоторых покупателей возникли сложности с покупкой необходимой резины, продолжил директор по постпродажному обслуживанию. «Ассортимент производителей шин, покинувших российский рынок, предельно сократился. Новые модели есть в наличии для ходовых размеров, но стоимость может быть в два и более раза выше по сравнению с колесами из Китая. Есть клиенты, которые готовы переплачивать за европейские бренды и новые модели — все зависит от финансовых возможностей конкретного покупателя и целесообразности. Есть сложности с разноразмерными шинами — недостаточное количество предложений. К тому же, могут быть некоторые проблемы с наличием шин для новых автомобилей на рынке и редких моделей, ввезенных по параллельному импорту» — объяснил эксперт. «Стоимость шин зависит от размера — чем больше диаметр, тем выше цена колес. Также на цену влияет профиль колеса, тип покрышек и производитель», — отметил собеседник агентства. Стоимость шиномонтажа зависит от ряда факторов. «Чем больше диаметр, тем дороже. Плюс наценка может быть за низкий профиль и шины runflat. В среднем стоимость шиномонтажа в сервисном центре официального дилера составляет не более 10 000 рублей. Пока ажиотажа нет, но возможно одномоментное повышение цен в случае ухудшения погодных условий и увеличения спроса соответственно» — заключил Роман Тимашов.