МТС Банк накажут за масштабную утечку данных клиентов

Роскомнадзор составил протокол на МТС Банк из-за утечки данных пользователей

19 октября 2023 в 09:20 Размер текста - 17 +

Из-за утечки данных на МТС Банк составят административный протокол Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Роскомнадзор (РКН) составил на МТС Банк административный протокол после утечки порядка миллиона данных клиентов банка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Роскомнадзор провел проверку информации об утечке данных пользователей МТС Банка, в результате которой подтвердились сведения о слитых данных почти миллиона клиентов. «РКН составил административный протокол о нарушении законодательства о защите персональных данных, он будет передан в суд», — заявили в пресс-службе «Ведомостям». Ранее сообщалось, что в интернете появилась база с данными о клиентах МТС Банка, в которой содержались телефон, пол, ИНН и другие сведения. Позже представители банка заявили, что утечка могла произойти на стороне, а именно у «ритейл-компаний» или «поставщиков цифровых сервисов».

Роскомнадзор (РКН) составил на МТС Банк административный протокол после утечки порядка миллиона данных клиентов банка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Роскомнадзор провел проверку информации об утечке данных пользователей МТС Банка, в результате которой подтвердились сведения о слитых данных почти миллиона клиентов. «РКН составил административный протокол о нарушении законодательства о защите персональных данных, он будет передан в суд», — заявили в пресс-службе «Ведомостям». Ранее сообщалось, что в интернете появилась база с данными о клиентах МТС Банка, в которой содержались телефон, пол, ИНН и другие сведения. Позже представители банка заявили, что утечка могла произойти на стороне, а именно у «ритейл-компаний» или «поставщиков цифровых сервисов».