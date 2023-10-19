МТС Банк накажут за масштабную утечку данных клиентов

Роскомнадзор составил протокол на МТС Банк из-за утечки данных пользователей
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Из-за утечки данных на МТС Банк составят административный протокол Фото:

Роскомнадзор (РКН) составил на МТС Банк административный протокол после утечки порядка миллиона данных клиентов банка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор провел проверку информации об утечке данных пользователей МТС Банка, в результате которой подтвердились сведения о слитых данных почти миллиона клиентов. «РКН составил административный протокол о нарушении законодательства о защите персональных данных, он будет передан в суд», — заявили в пресс-службе «Ведомостям».

Ранее сообщалось, что в интернете появилась база с данными о клиентах МТС Банка, в которой содержались телефон, пол, ИНН и другие сведения. Позже представители банка заявили, что утечка могла произойти на стороне, а именно у «ритейл-компаний» или «поставщиков цифровых сервисов».

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Роскомнадзор (РКН) составил на МТС Банк административный протокол после утечки порядка миллиона данных клиентов банка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Роскомнадзор провел проверку информации об утечке данных пользователей МТС Банка, в результате которой подтвердились сведения о слитых данных почти миллиона клиентов. «РКН составил административный протокол о нарушении законодательства о защите персональных данных, он будет передан в суд», — заявили в пресс-службе «Ведомостям». Ранее сообщалось, что в интернете появилась база с данными о клиентах МТС Банка, в которой содержались телефон, пол, ИНН и другие сведения. Позже представители банка заявили, что утечка могла произойти на стороне, а именно у «ритейл-компаний» или «поставщиков цифровых сервисов».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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