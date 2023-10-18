18 октября 2023

В ХМАО подскочили цены на иномарки с пробегом

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон EXEED. Екатеринбург, иномарка, приборная панель, руль, эксид лх, exeed lx, кроссовер
Иномарки с пробегом в ХМАО стали стоить дороже, чем год назад Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на подержанные зарубежные автомобили. Из-за высокого спроса и ослабления рубля машины с пробегом стали стоить дороже, чем год назад. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

«Годовые темпы прироста цен на новые автомобили увеличились, а подержанные импортные автомобили стали стоить дороже, чем годом ранее», — говорится в сообщении на сайте Банка России. Аналитики уточняют, что к подобной тенденции привело ослабление рубля и рост потребительской активности.

Динамика цен на легковые автомобили и бензин в регионе в целом повлияла на стоимость непродовольственных товаров в Югре. По сравнению с августом снижение цен на них замедлилось. При этом на автомобильное топливо в сентябре, как и по всей стране, увеличился прирост цен. «С 21 сентября введен запрет на экспорт моторного топлива, что привело к снижению розничных цен», — уточняют аналитики ЦБ.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО завалили автодилеров заказами зарубежных машин. Тогда югорчане активно заказывали машины из Китая.

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В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на подержанные зарубежные автомобили. Из-за высокого спроса и ослабления рубля машины с пробегом стали стоить дороже, чем год назад. Об этом сообщила пресс-служба Банка России. «Годовые темпы прироста цен на новые автомобили увеличились, а подержанные импортные автомобили стали стоить дороже, чем годом ранее», — говорится в сообщении на сайте Банка России. Аналитики уточняют, что к подобной тенденции привело ослабление рубля и рост потребительской активности. Динамика цен на легковые автомобили и бензин в регионе в целом повлияла на стоимость непродовольственных товаров в Югре. По сравнению с августом снижение цен на них замедлилось. При этом на автомобильное топливо в сентябре, как и по всей стране, увеличился прирост цен. «С 21 сентября введен запрет на экспорт моторного топлива, что привело к снижению розничных цен», — уточняют аналитики ЦБ. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО завалили автодилеров заказами зарубежных машин. Тогда югорчане активно заказывали машины из Китая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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