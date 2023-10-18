В ХМАО подскочили цены на иномарки с пробегом

19 октября 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Иномарки с пробегом в ХМАО стали стоить дороже, чем год назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на подержанные зарубежные автомобили. Из-за высокого спроса и ослабления рубля машины с пробегом стали стоить дороже, чем год назад. Об этом сообщила пресс-служба Банка России. «Годовые темпы прироста цен на новые автомобили увеличились, а подержанные импортные автомобили стали стоить дороже, чем годом ранее», — говорится в сообщении на сайте Банка России. Аналитики уточняют, что к подобной тенденции привело ослабление рубля и рост потребительской активности. Динамика цен на легковые автомобили и бензин в регионе в целом повлияла на стоимость непродовольственных товаров в Югре. По сравнению с августом снижение цен на них замедлилось. При этом на автомобильное топливо в сентябре, как и по всей стране, увеличился прирост цен. «С 21 сентября введен запрет на экспорт моторного топлива, что привело к снижению розничных цен», — уточняют аналитики ЦБ. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО завалили автодилеров заказами зарубежных машин. Тогда югорчане активно заказывали машины из Китая.

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на подержанные зарубежные автомобили. Из-за высокого спроса и ослабления рубля машины с пробегом стали стоить дороже, чем год назад. Об этом сообщила пресс-служба Банка России. «Годовые темпы прироста цен на новые автомобили увеличились, а подержанные импортные автомобили стали стоить дороже, чем годом ранее», — говорится в сообщении на сайте Банка России. Аналитики уточняют, что к подобной тенденции привело ослабление рубля и рост потребительской активности. Динамика цен на легковые автомобили и бензин в регионе в целом повлияла на стоимость непродовольственных товаров в Югре. По сравнению с августом снижение цен на них замедлилось. При этом на автомобильное топливо в сентябре, как и по всей стране, увеличился прирост цен. «С 21 сентября введен запрет на экспорт моторного топлива, что привело к снижению розничных цен», — уточняют аналитики ЦБ. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО завалили автодилеров заказами зарубежных машин. Тогда югорчане активно заказывали машины из Китая.