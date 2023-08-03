03 августа 2023

Жители ХМАО завалили автодилеров заказами зарубежных машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, иномарка, автосалон, автомобиль, авто, покупка автомобиля, покупка авто, машина
Югорчане стали активно заказывать машины из Китая Фото:

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа возник повышенный интерес к зарубежным автомобилям. В первую очередь югорчане стали активно заказывать машины из Китая. Об этом URA.RU рассказал продавец импортных авто Кирилл Белый.

«Сейчас спрос повышен, в большинстве это автомобили из Китая. Например, Geely Monjaro или LiXiang. Всем они интересны. Как легковые, так и минивэны, и кроссоверы. Из Китая они выходят дешевле порядка на 1-2 миллиона», — поясняет журналисту агентства предприниматель.

По словам эксперта, покупателей также интересуют семейные японские автомобили. «Если смотреть на японские, то популярны Toyota Alphard, Honda Shuttle. Но сейчас наблюдается и рост цен. Мы привязаны к курсу, соответственно, если он растет, то и цены автоматически растут. Мы, к сожалению, на это повлиять никак не можем», — добавляет продавец.

Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих автомобилях, которые сейчас продают в ХМАО. Среди них были Rolls-Royce Cullinan, Aston Martin DBX и Land Rover Range Rover.

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У жителей Ханты-Мансийского автономного округа возник повышенный интерес к зарубежным автомобилям. В первую очередь югорчане стали активно заказывать машины из Китая. Об этом URA.RU рассказал продавец импортных авто Кирилл Белый. «Сейчас спрос повышен, в большинстве это автомобили из Китая. Например, Geely Monjaro или LiXiang. Всем они интересны. Как легковые, так и минивэны, и кроссоверы. Из Китая они выходят дешевле порядка на 1-2 миллиона», — поясняет журналисту агентства предприниматель. По словам эксперта, покупателей также интересуют семейные японские автомобили. «Если смотреть на японские, то популярны Toyota Alphard, Honda Shuttle. Но сейчас наблюдается и рост цен. Мы привязаны к курсу, соответственно, если он растет, то и цены автоматически растут. Мы, к сожалению, на это повлиять никак не можем», — добавляет продавец. Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих автомобилях, которые сейчас продают в ХМАО. Среди них были Rolls-Royce Cullinan, Aston Martin DBX и Land Rover Range Rover.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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