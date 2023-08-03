Жители ХМАО завалили автодилеров заказами зарубежных машин

04 августа 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

Югорчане стали активно заказывать машины из Китая Фото: Анна Майорова © URA.RU У жителей Ханты-Мансийского автономного округа возник повышенный интерес к зарубежным автомобилям. В первую очередь югорчане стали активно заказывать машины из Китая. Об этом URA.RU рассказал продавец импортных авто Кирилл Белый. «Сейчас спрос повышен, в большинстве это автомобили из Китая. Например, Geely Monjaro или LiXiang. Всем они интересны. Как легковые, так и минивэны, и кроссоверы. Из Китая они выходят дешевле порядка на 1-2 миллиона», — поясняет журналисту агентства предприниматель. По словам эксперта, покупателей также интересуют семейные японские автомобили. «Если смотреть на японские, то популярны Toyota Alphard, Honda Shuttle. Но сейчас наблюдается и рост цен. Мы привязаны к курсу, соответственно, если он растет, то и цены автоматически растут. Мы, к сожалению, на это повлиять никак не можем», — добавляет продавец. Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих автомобилях, которые сейчас продают в ХМАО. Среди них были Rolls-Royce Cullinan, Aston Martin DBX и Land Rover Range Rover.

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа возник повышенный интерес к зарубежным автомобилям. В первую очередь югорчане стали активно заказывать машины из Китая. Об этом URA.RU рассказал продавец импортных авто Кирилл Белый. «Сейчас спрос повышен, в большинстве это автомобили из Китая. Например, Geely Monjaro или LiXiang. Всем они интересны. Как легковые, так и минивэны, и кроссоверы. Из Китая они выходят дешевле порядка на 1-2 миллиона», — поясняет журналисту агентства предприниматель. По словам эксперта, покупателей также интересуют семейные японские автомобили. «Если смотреть на японские, то популярны Toyota Alphard, Honda Shuttle. Но сейчас наблюдается и рост цен. Мы привязаны к курсу, соответственно, если он растет, то и цены автоматически растут. Мы, к сожалению, на это повлиять никак не можем», — добавляет продавец. Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих автомобилях, которые сейчас продают в ХМАО. Среди них были Rolls-Royce Cullinan, Aston Martin DBX и Land Rover Range Rover.