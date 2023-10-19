Глава МИД Украины раскрыл, когда F-16 передадут Киеву Глава МИД Украины: в первой половине 2024 года на Украине появятся F-16 19 октября 2023 в 16:37 Размер текста - 17 + Дмитрий Кулеба сообщил, что пилоты ВСУ на данный момент проходят обучение Фото: Staff Sgt. Tory Cusimano / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина получит американские истребители F-16, когда будет завершена тренировка пилотов и подготовлена инфраструктура. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев ждет боевые самолеты в первой половине 2024 года. «Единственное препятствие для того, чтобы F-16 появились в украинском небе, — это завершение тренировки пилотов, подготовки инфраструктуры», — заявил Кулеба на украинском телеканале «1+1». По его словам, в первой половине 2024 года истребители будут поставлены на Украину, в данный момент пилоты ВСУ проходят обучение. Ранее аналитик по оборонной политике Джон Россомандо сообщил, что F-16 не способны эффективно использоваться на Украине, так как они уязвимы на аэродромах. По его словам, ВСУ лучше присмотреться к шведскому истребителю JAS 39 Gripen. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет западные рубежи из-за планируемых поставок Киеву истребителей, передает RT. Украина получит американские истребители F-16, когда будет завершена тренировка пилотов и подготовлена инфраструктура. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев ждет боевые самолеты в первой половине 2024 года. «Единственное препятствие для того, чтобы F-16 появились в украинском небе, — это завершение тренировки пилотов, подготовки инфраструктуры», — заявил Кулеба на украинском телеканале «1+1». По его словам, в первой половине 2024 года истребители будут поставлены на Украину, в данный момент пилоты ВСУ проходят обучение. Ранее аналитик по оборонной политике Джон Россомандо сообщил, что F-16 не способны эффективно использоваться на Украине, так как они уязвимы на аэродромах. По его словам, ВСУ лучше присмотреться к шведскому истребителю JAS 39 Gripen. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет западные рубежи из-за планируемых поставок Киеву истребителей, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям