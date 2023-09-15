Аналитик из США объяснил, почему Украине стоит отказаться от F-16

19FortyFive: шведские истребители принесут Украине больше пользы, чем F-16

JAS 39 Gripen лучше подойдет для Украины, чем F-16, считает Джон Россомандо Фото: 1st Lt. Christopher Mesnard/USAF

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Американские истребители F-16 не способны эффективно использоваться на Украине, так как они уязвимы на аэродромах. Об этом сообщил аналитик по оборонной политике Джон Россомандо, отметив, что Киеву лучше присмотреться к шведскому истребителю JAS 39 Gripen.

«Ни один современный истребитель не имеет характеристик, лучше подходящих для нужд Украины, чем шведский JAS 39 Gripen. Возникли опасения по поводу пригодности F-16 для эксплуатации на суровых украинских аэродромах — обломки могут попадать в низко висящие воздухозаборники истребителей», — написал Джон Россомандо для издания 19FortyFive. Он отметил, что Украине лучше подойдут самолеты JAS 39 Gripen, они более прочные.

Киев долгое время просит у западных стран истребители F-16. На данный момент часть украинских пилотов приступили к обучению, которое может затянуться на год.

Во время европейского турне в конце августа президент Украины Владимир Зеленский договорился с Нидерландами и Данией по поставкам истребителей. Они пообещали поставить Киеву десятки F-16.

При этом Джон Россомандо отмечает, что для Украины лучше подойдут JAS 39 Gripen. Швеция еще в июне начала обучать украинских пилотов летать на этих истребителях. На данный момент они проходят ознакомительный тренинг, передает RT.

JAS 39 Gripen — один из самых скрытных самолетов, как заверяет производитель. Истребители оборудованы современной системой РЭБ, которая позволяет наносить удары из тумана войны. К тому же JAS 39 Gripen могут приземляться на заснеженные взлетно-посадочные полосы, а на перевооружение и дозаправку самолета для следующей миссии уходит 10-20 минут. Ходовые боеприпасы, которые используются в НАТО, совестимы с системой самолета.