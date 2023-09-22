NBC News: США передадут Украине ракеты ATACMS

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Вашингтон передаст дальнобойные ракеты ATACMS Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США предоставят Украине дальнобойные ракеты ATACMS. На этот факт указывают несколько человек, приближенных к администрации американского президента Джо Байдена.

«Соединенные Штаты предоставят Украине небольшое количество дальнобойных ракет для помощи в конфликте с Россией», — сообщили NBC News три американских чиновника и представитель Конгресса, знакомый с ходом дискуссий. Кассетная система ATACMS позволит наносить удары в пределах трехсот километров.

В этот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинге заявлял, что Байден отказал Украине в поставках тактических ракет ATACMS. Американские журналисты писали, что кассетные боеприпасы ATACMS оказались неэффективными против российской обороны. В связи с этим украинские силы начали высказывать свое недовольство. Помимо ракет, президент Украины Владимир Зеленский также запрашивал у США истребители F-16, передает RT.

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США предоставят Украине дальнобойные ракеты ATACMS. На этот факт указывают несколько человек, приближенных к администрации американского президента Джо Байдена. «Соединенные Штаты предоставят Украине небольшое количество дальнобойных ракет для помощи в конфликте с Россией», — сообщили NBC News три американских чиновника и представитель Конгресса, знакомый с ходом дискуссий. Кассетная система ATACMS позволит наносить удары в пределах трехсот километров. В этот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинге заявлял, что Байден отказал Украине в поставках тактических ракет ATACMS. Американские журналисты писали, что кассетные боеприпасы ATACMS оказались неэффективными против российской обороны. В связи с этим украинские силы начали высказывать свое недовольство. Помимо ракет, президент Украины Владимир Зеленский также запрашивал у США истребители F-16, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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