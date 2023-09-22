NBC News: США передадут Украине ракеты ATACMS 22 сентября 2023 в 20:00 Размер текста - 17 + Вашингтон передаст дальнобойные ракеты ATACMS Фото: Spc. Steven Hitchcock / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США предоставят Украине дальнобойные ракеты ATACMS. На этот факт указывают несколько человек, приближенных к администрации американского президента Джо Байдена. «Соединенные Штаты предоставят Украине небольшое количество дальнобойных ракет для помощи в конфликте с Россией», — сообщили NBC News три американских чиновника и представитель Конгресса, знакомый с ходом дискуссий. Кассетная система ATACMS позволит наносить удары в пределах трехсот километров. В этот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинге заявлял, что Байден отказал Украине в поставках тактических ракет ATACMS. Американские журналисты писали, что кассетные боеприпасы ATACMS оказались неэффективными против российской обороны. В связи с этим украинские силы начали высказывать свое недовольство. Помимо ракет, президент Украины Владимир Зеленский также запрашивал у США истребители F-16, передает RT. США предоставят Украине дальнобойные ракеты ATACMS. На этот факт указывают несколько человек, приближенных к администрации американского президента Джо Байдена. «Соединенные Штаты предоставят Украине небольшое количество дальнобойных ракет для помощи в конфликте с Россией», — сообщили NBC News три американских чиновника и представитель Конгресса, знакомый с ходом дискуссий. Кассетная система ATACMS позволит наносить удары в пределах трехсот километров. В этот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинге заявлял, что Байден отказал Украине в поставках тактических ракет ATACMS. Американские журналисты писали, что кассетные боеприпасы ATACMS оказались неэффективными против российской обороны. В связи с этим украинские силы начали высказывать свое недовольство. Помимо ракет, президент Украины Владимир Зеленский также запрашивал у США истребители F-16, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям