18 сентября 2023

Глава Минобороны ФРГ отказал Украине в обучении пилотов на F-16

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг германии, флаг, германия
Германия планирует к осени обеспечить Украину теплой одеждой и отопительными приборами Фото:
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В Германии не будут обучать украинских пилотов управлению боевыми самолетами F-16. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

«На данный момент это [обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16] не планируется», — сообщил Писториус в интервью изданию Bild. Он добавил, что сейчас Германия сосредоточена на поставках Киеву вооружения и гуманитарной помощи.

По словам Писториуса, к осени ФРГ планирует обеспечить армию Украины теплой одеждой и отопительными приборами. Он добавил, что обучать украинских пилотов будут другие партнеры коалиции истребителей.

Ранее Нидерланды и Дания пообещали передать Киеву несколько десятков истребителей F-16. Поставки начнутся после того, как украинские солдаты обучатся пилотированию. Часть военнослужащих ВСУ уже приступила к тренировкам.

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В Германии не будут обучать украинских пилотов управлению боевыми самолетами F-16. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. «На данный момент это [обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16] не планируется», — сообщил Писториус в интервью изданию Bild. Он добавил, что сейчас Германия сосредоточена на поставках Киеву вооружения и гуманитарной помощи. По словам Писториуса, к осени ФРГ планирует обеспечить армию Украины теплой одеждой и отопительными приборами. Он добавил, что обучать украинских пилотов будут другие партнеры коалиции истребителей. Ранее Нидерланды и Дания пообещали передать Киеву несколько десятков истребителей F-16. Поставки начнутся после того, как украинские солдаты обучатся пилотированию. Часть военнослужащих ВСУ уже приступила к тренировкам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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