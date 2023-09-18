Глава Минобороны ФРГ отказал Украине в обучении пилотов на F-16

В Германии не будут обучать украинских пилотов управлению боевыми самолетами F-16. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
«На данный момент это [обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16] не планируется», — сообщил Писториус в интервью изданию Bild. Он добавил, что сейчас Германия сосредоточена на поставках Киеву вооружения и гуманитарной помощи.
По словам Писториуса, к осени ФРГ планирует обеспечить армию Украины теплой одеждой и отопительными приборами. Он добавил, что обучать украинских пилотов будут другие партнеры коалиции истребителей.
Ранее Нидерланды и Дания пообещали передать Киеву несколько десятков истребителей F-16. Поставки начнутся после того, как украинские солдаты обучатся пилотированию. Часть военнослужащих ВСУ уже приступила к тренировкам.
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